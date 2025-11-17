    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI
    357 Aufrufe 357 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft TUI auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Tui auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die vergangene Woche veröffentlichten, vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr seien durchwachsen ausgefallen, hätten aber eine positive Botschaft vermittelt, schrieb Andre Juillard in seinem am Montag vorliegenden Rückblick./gl/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 7,626EUR auf Tradegate (17. November 2025, 11:20 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Andre Juillard
    Analysiertes Unternehmen: TUI
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 11
    Kursziel alt: 11
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 11,00, was eine Steigerung von +43,79% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft TUI auf 'Buy' Deutsche Bank Research hat Tui auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die vergangene Woche veröffentlichten, vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr seien durchwachsen ausgefallen, hätten aber eine positive Botschaft …