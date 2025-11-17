DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft TUI auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Tui auf "Buy" mit einem Kursziel von 11 Euro belassen. Die vergangene Woche veröffentlichten, vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr seien durchwachsen ausgefallen, hätten aber eine positive Botschaft vermittelt, schrieb Andre Juillard in seinem am Montag vorliegenden Rückblick./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,47 % und einem Kurs von 7,626EUR auf Tradegate (17. November 2025, 11:20 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Andre Juillard

Analysiertes Unternehmen: TUI

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 11

Kursziel alt: 11

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



