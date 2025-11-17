DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BECHTLE AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Nach mehreren Quartalen mit einer rückläufigen Entwicklung sei das Vorsteuerergebnis im vergangenen Quartal im Jahresvergleich wieder gestiegen, lobte Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Rückblick./gl/misVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Bechtle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,38 % und einem Kurs von 38,84EUR auf Tradegate (17. November 2025, 11:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: BECHTLE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 49

Kursziel alt: 49

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

