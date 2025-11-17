Steyr Motors Aktie verliert signifikant - 17.11.2025

Die Steyr Motors Aktie ist bisher um -8,76 % auf 42,70€ gefallen. Das sind -4,10 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,65 %, geht es heute bei der Steyr Motors Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Steyr Motors ist ein führender Anbieter von kompakten Dieselmotoren, bekannt für Innovation und Zuverlässigkeit, mit starker Präsenz im maritimen Sektor.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Steyr Motors Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -14,26 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Steyr Motors Aktie damit um -4,25 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,22 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Steyr Motors auf +222,14 %.

Steyr Motors Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -4,25 % 1 Monat -11,22 % 3 Monate -14,26 % 1 Jahr +225,63 %

Informationen zur Steyr Motors Aktie

Es gibt 5 Mio. Steyr Motors Aktien. Damit ist das Unternehmen 204,36 Mio. € wert.

Steyr Motors confidently navigates temporary setbacks, focusing on strategic growth and international expansion to achieve ambitious medium-term targets.

Steyr Motors blickt optimistisch in die Zukunft: Trotz kurzfristiger Herausforderungen setzt das Unternehmen auf nachhaltiges Wachstum und strebt mit strategischen Maßnahmen und globaler Expansion neue Höhen an.

Steyr Motors AG passt ihre Umsatzprognose für 2025 an. Verzögerungen bei Regierungsaufträgen beeinflussen die Erwartungen. Der Umsatz wird nun auf 48 bis 52 Mio. Euro geschätzt. Mittelfristige Perspektiven für 2027 bleiben stabil.

Steyr Motors Aktie jetzt kaufen?

Ob die Steyr Motors Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Steyr Motors Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.