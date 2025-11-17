    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDeutsche Euroshop AktievorwärtsNachrichten zu Deutsche Euroshop
    121 Aufrufe 121 0 Kommentare 0 Kommentare

    WARBURG RESEARCH stuft DEUTSCHE EUROSHOP AG auf 'Hold'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Euroshop auf "Hold" mit einem Kursziel von 20,90 Euro belassen. Die erwartungsgemäßen Geschäfte des Einkaufszentren-Spezialisten im dritten Quartal hätten eine robuste Entwicklung gezeigt, schrieb Andreas Pläsier in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/rob/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Deutsche Euroshop Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,32 % und einem Kurs von 18,60EUR auf Tradegate (17. November 2025, 11:15 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
    Analyst: Andreas Pläsier
    Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE EUROSHOP AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 20,90
    Kursziel alt: 20,90
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    WARBURG RESEARCH stuft DEUTSCHE EUROSHOP AG auf 'Hold' Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Deutsche Euroshop auf "Hold" mit einem Kursziel von 20,90 Euro belassen. Die erwartungsgemäßen Geschäfte des Einkaufszentren-Spezialisten im dritten Quartal hätten eine robuste Entwicklung …