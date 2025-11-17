DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SMA SOLAR TECHNOLOGY AG auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SMA Solar auf "Hold" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Das dritte Quartal des Solar-Wechselrichterkonzerns sei weitgehend erwartungsgemäß verlaufen, schrieb Olivia Pulvermacher in ihrem am Montag vorliegenden Rückblick./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,53 % und einem Kurs von 31,84EUR auf Tradegate (17. November 2025, 11:26 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Olivia Pulvermacher
Analysiertes Unternehmen: SMA SOLAR TECHNOLOGY AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 17
Kursziel alt: 17
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
