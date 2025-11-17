    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEnergiekontor AktievorwärtsNachrichten zu Energiekontor
    WARBURG RESEARCH stuft ENERGIEKONTOR AG auf 'Buy'

    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Energiekontor auf "Buy" mit einem Kursziel von 106 Euro belassen. Die starke operative Entwicklung sei noch nicht in den Gewinnen des Unternehmens sichtbar, schrieb Philipp Kaiser in einem am Montag vorliegenden Rückblick auf qualitative Aussagen zur Geschäftsentwicklung der ersten neun Monate des Jahres./mis/rob/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,76 % und einem Kurs von 34,60EUR auf Tradegate (17. November 2025, 11:29 Uhr) gehandelt.


