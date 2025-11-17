    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHamburger Hafen und Logistik AktievorwärtsNachrichten zu Hamburger Hafen und Logistik
    Containerumschlag treibt Geschäft des Hamburger Hafens

    Foto: Jonas Walzberg - dpa

    HAMBURG (dpa-AFX) - Der Hamburger Hafen hat von Januar bis September 8,4 Prozent mehr Container umgeschlagen als im Vorjahreszeitraum. 6,3 Millionen Standardcontainer - darunter auch leere - sind umgeladen worden, wie Hafen Hamburg Marketing mitteilte, der private Marketingverein des Hafens.

    Im dritten Quartal setzte sich eine bestehende Entwicklung fort: Der Seehandel innerhalb Europas und mit Asien wächst, während das Geschäft mit den USA, die einen protektionistischen Kurs verfolgen, abnimmt. China ist unverändert mit 1,8 Millionen Containern wichtigster Partner von Deutschlands größtem Hafen. Zum Vergleich: Auf die USA entfielen 395.000 Container.

    Der gesamte Umschlag von Gütern, die von und nach Hamburg über See verschifft worden sind, lag mit 86,8 Millionen Tonnen 3,4 Prozent über dem Wert des Vorjahres. Das verdeutlicht, dass vor allem das Containergeschäft in den ersten drei Quartalen profitieren konnte - andere Bereiche dagegen nicht.

    Der Umschlag von Massengut beispielsweise nahm um 0,8 Prozent auf 24,6 Millionen Tonnen ab. Massengüter sind feste und flüssige unverpackte Rohstoffe wie Kohle, Getreide und Erdöl. Gründe der Entwicklung gehen aus der Mitteilung nicht hervor./lkm/DP/men

    Hamburger Hafen und Logistik

    ISIN:DE000A0S8488WKN:A0S848

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hamburger Hafen und Logistik Aktie

    Die Hamburger Hafen und Logistik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 21,10 auf Tradegate (17. November 2025, 11:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hamburger Hafen und Logistik Aktie um +1,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hamburger Hafen und Logistik bezifferte sich zuletzt auf 1,53 Mrd..

    Hamburger Hafen und Logistik zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5300 %.




