Siemens Energy auf Rekordhoch - Analystenlob nach Zahlen

Am Vormittag hielten sich Siemens Energy noch immer an der Spitzenposition im Dax . Seit Jahresbeginn summieren sich die Kursgewinne mittlerweile auf rund 125 Prozent, nur Rheinmetall hat 2025 im deutschen Leitindex noch stärker zugelegt. Schon mit ihrem deutlichen Plus am Freitag hatten sich die Aktien des Energietechnikkonzerns wieder merklich über der 21-Tage-Linie abgesetzt, die ein beliebter Indikator für den kurzfristigen Trend ist.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Optimistische Analystenstimmen haben den Aktien von Siemens Energy am Montag nach einer zweiwöchigen Rekordpause wieder zu einer neuen Bestmarke verholfen. Die Papiere des Energietechnikkonzerns profitierten bereits vor dem Wochenende von starken Jahreszahlen und erneut nach oben geschraubten Mittelfristzielen. Nun stiegen sie in der Spitze um weitere 3,7 Prozent auf einen neuen Rekord von 114,60 Euro. Maßgeblich dürfte dazu die Hochstufung der spanischen Großbank Santander von "Neutral" auf "Outperform" beigetragen haben.

Mit einem Kursziel von 135 Euro räumen die Experten der Santander den Papieren noch ein Aufwärtspotenzial von fast einem Fünftel ein. Derweil steigerte die Deutsche Bank ihr Kursziel immerhin auf 130 Euro. Analyst Gael de-Bray erhöhte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie in den nächsten drei Jahren. JPMorgan-Experte Phil Buller blieb vor dem in dieser Woche anstehenden Kapitalmarkttag von Siemens Energy mit seinem "Neutral"-Votum dagegen vorsichtiger und wollte weitere Details bei der Veranstaltung abwarten.

Bereits am Donnerstagabend hatte der Energietechnikkonzern von einem Umsatz- und Gewinnsprung im abgelaufenen Geschäftsjahr berichtet und seine mittelfristigen Ziele abermals erhöht. Bei den Anlegern kamen besonders die Wachstumsaussichten rund um Rechenzentren gut an, die wegen des Booms von Künstlicher Intelligenz kräftig ausgebaut werden. Wie Alexander Hauenstein von der DZ Bank zuletzt schrieb, werden die Aktien von Siemens Energy daher von Anlegern als "KI-Play" wahrgenommen./niw/tih/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 1.747 auf Tradegate (17. November 2025, 11:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +6,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,64 %. Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 91,16 Mrd.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -11,70 %/-19,65 % bedeutet.



