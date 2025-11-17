    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    189 Aufrufe 189 0 Kommentare 0 Kommentare

    Israel lobt Ende der Beschränkungen für Rüstungsexporte

    Für Sie zusammengefasst
    • Gideon Saar lobt Deutschlands Rüstungsexport-Entscheidung.
    • Merz hebt Teil-"Embargo" für Rüstungsexporte auf.
    • Israel fordert andere Länder zur Nachahmung auf.
    Israel lobt Ende der Beschränkungen für Rüstungsexporte
    Foto: Arne Dedert - DPA

    TEL AVIV/BERLIN (dpa-AFX) - Israels Außenminister Gideon Saar hat Deutschlands Entscheidung gelobt, die Beschränkungen für Rüstungsexporte nach Israel wieder aufzuheben. "Ich begrüße den Schritt von Bundeskanzler Merz, die Entscheidung über das Teil-"Embargo" zurückzunehmen", teilte er auf der Plattform X mit. Er rief zugleich andere Regierungen auf, dem Beispiel Deutschlands zu folgen.

    Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte am 8. August angeordnet, dass vorerst keine Ausfuhren von Rüstungsgütern nach Israel mehr genehmigt werden, die im Gaza-Krieg verwendet werden können. Aus Israel kam damals scharfe Kritik.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Short
    1.894,33€
    Basispreis
    1,81
    Ask
    × 9,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    1.541,43€
    Basispreis
    1,91
    Ask
    × 9,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Seit dem 10. Oktober gilt eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Die Bundesregierung wird bei den Rüstungsexporten nun laut dem Sprecher ab dem 24. November "wieder zur Einzelfallprüfung zurückkehren".

    Kriegswaffenexporte sind schon seit dem vergangenen Frühjahr nicht mehr von der Bundesregierung genehmigt worden. Israel braucht aus Deutschland aber etwa Motoren für bestimmte Panzer./cir/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 209,0 auf Tradegate (17. November 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -1,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,97 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 79,35 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.121,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.960,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +13,43 %/+33,10 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung, Kursentwicklung und fundamentale Aspekte der Rheinmetall Aktie, wobei die langfristigen Wachstumschancen durch geopolitische Spannungen und die Bedeutung politischer Entwicklungen im Fokus stehen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Israel lobt Ende der Beschränkungen für Rüstungsexporte Israels Außenminister Gideon Saar hat Deutschlands Entscheidung gelobt, die Beschränkungen für Rüstungsexporte nach Israel wieder aufzuheben. "Ich begrüße den Schritt von Bundeskanzler Merz, die Entscheidung über das Teil-"Embargo" zurückzunehmen", …