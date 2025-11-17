Israel lobt Ende der Beschränkungen für Rüstungsexporte
- Gideon Saar lobt Deutschlands Rüstungsexport-Entscheidung.
- Merz hebt Teil-"Embargo" für Rüstungsexporte auf.
- Israel fordert andere Länder zur Nachahmung auf.
TEL AVIV/BERLIN (dpa-AFX) - Israels Außenminister Gideon Saar hat Deutschlands Entscheidung gelobt, die Beschränkungen für Rüstungsexporte nach Israel wieder aufzuheben. "Ich begrüße den Schritt von Bundeskanzler Merz, die Entscheidung über das Teil-"Embargo" zurückzunehmen", teilte er auf der Plattform X mit. Er rief zugleich andere Regierungen auf, dem Beispiel Deutschlands zu folgen.
Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte am 8. August angeordnet, dass vorerst keine Ausfuhren von Rüstungsgütern nach Israel mehr genehmigt werden, die im Gaza-Krieg verwendet werden können. Aus Israel kam damals scharfe Kritik.
Seit dem 10. Oktober gilt eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas. Die Bundesregierung wird bei den Rüstungsexporten nun laut dem Sprecher ab dem 24. November "wieder zur Einzelfallprüfung zurückkehren".
Kriegswaffenexporte sind schon seit dem vergangenen Frühjahr nicht mehr von der Bundesregierung genehmigt worden. Israel braucht aus Deutschland aber etwa Motoren für bestimmte Panzer./cir/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,33 % und einem Kurs von 209,0 auf Tradegate (17. November 2025, 11:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -1,39 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,97 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 79,35 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.121,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.960,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.300,00EUR was eine Bandbreite von +13,43 %/+33,10 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Rheinmetall eingestellt.
Ich vertraue da ganz auf Putin, Medwedjew, Xi, Netanyahu und all die sonstigen kriegsgeilen Despoten. Die werden alle noch jahrelang an der Macht bleiben und zuverlässig dafür sorgen, dass der Bedarf nach Rüstungsgütern weltweit und hier in Europa stetig steigt. Zudem haben sich all diejenigen, die mit dem Fall der ehemaligen Sowjetunion an einen globalen Frieden glauben wollten noch immer nicht vom Schock am 24.Feb.2022 erholt und werden dies auf lange Zeit - Jahrzehnte - auch wohl nicht mehr. Rheinmetall ist daher auf Jahre eine sichere Bank. Zudem macht RM Anstalten sich die günstig verfügbaren Produktionskapazitäten der kriselnden Automobilindustrie für ihre Zwecke zu sichern und erweitert stetig seine Kapazitäten und Geschäftsfelder. Das wird nach Jahre so weitergehen. Wer da jetzt glaubt, aus RM aussteigen zu müssen, wird sich noch ärgern, denke ich.
Ich übersetze das mal [persönliches Verständnis]:
Der Kursanstieg ist keine spekulative Laune, sondern die Folge einer historischen Neubewertung.
Rheinmetall ist kein normales Industrieunternehmen mehr. Es ist der strukturelle Hauptprofiteur der politischen "Zeitenwende" und der globalen Aufrüstung.
Es geht nicht um die eine neue Tagesmeldung, sondern um die langfristig gefüllten Auftragsbücher und die gesicherte, massive Umsatz- und Gewinnsteigerung über die nächsten Jahre. Das Unternehmen wächst jetzt mit einer Geschwindigkeit, die es in dieser Form lange nicht gab.
Die Kennzahlen zeigen Wachstum: Wenn Du das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) als zu hoch empfindest, schau auf das erwartete KGV (Forward P/E) für die kommenden Jahre (z.B. 2026/2027). Hier ist die Bewertung dank der starken Gewinnprognosen schon deutlich attraktiver. Die Analysten sehen diesen Wachstumstrend und bewerten die Aktie deshalb höher.
Kurzum: Die Aktie ist heute teurer, weil das Unternehmen fundamental mehr wert ist und zukünftig deutlich mehr verdienen wird. Konsolidierungen sind an der Börse normal, bedeuten aber nicht, dass die Neubewertung des Gesamtgeschäfts falsch war.
Deine wiederholte Erwartung, dass der Wert wieder 3-stellig wird (d.h. unter 1.000 € fällt), impliziert eine massive Korrektur von über 20 % bis 50 % und würde voraussetzen, dass die geopolitische Lage sich grundlegend entspannt oder das Management seine Wachstumsprognosen drastisch verfehlt. Angesichts der aktuellen Auftragslage und der politischen Verpflichtungen ist dies ein sehr pessimistisches Szenario, das dem "großen Bild" der globalen Sicherheitsanforderungen widerspricht.
Ich sehe weiterhin eine langfristig positive Entwicklung, die auf stabilen Fundamenten steht.