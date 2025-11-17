



Guten Morgen mrsir, ​Deine Sorge bezüglich der „maßlosen Überbewertung“ ist notiert. Es ist richtig, dass die Aktie in den letzten drei Jahren stark gestiegen ist. Aber gerade dieser Anstieg ist der Kern des „großen Bildes“, das Du ansprichst.



​Der Kursanstieg ist keine spekulative Laune, sondern die Folge einer historischen Neubewertung.





Rheinmetall ist kein normales Industrieunternehmen mehr. Es ist der strukturelle Hauptprofiteur der politischen "Zeitenwende" und der globalen Aufrüstung.



Es geht nicht um die eine neue Tagesmeldung, sondern um die langfristig gefüllten Auftragsbücher und die gesicherte, massive Umsatz- und Gewinnsteigerung über die nächsten Jahre. Das Unternehmen wächst jetzt mit einer Geschwindigkeit, die es in dieser Form lange nicht gab.



​Die Kennzahlen zeigen Wachstum: Wenn Du das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) als zu hoch empfindest, schau auf das erwartete KGV (Forward P/E) für die kommenden Jahre (z.B. 2026/2027). Hier ist die Bewertung dank der starken Gewinnprognosen schon deutlich attraktiver. Die Analysten sehen diesen Wachstumstrend und bewerten die Aktie deshalb höher.

​Kurzum: Die Aktie ist heute teurer, weil das Unternehmen fundamental mehr wert ist und zukünftig deutlich mehr verdienen wird. Konsolidierungen sind an der Börse normal, bedeuten aber nicht, dass die Neubewertung des Gesamtgeschäfts falsch war.



​Deine wiederholte Erwartung, dass der Wert wieder 3-stellig wird (d.h. unter 1.000 € fällt), impliziert eine massive Korrektur von über 20 % bis 50 % und würde voraussetzen, dass die geopolitische Lage sich grundlegend entspannt oder das Management seine Wachstumsprognosen drastisch verfehlt. Angesichts der aktuellen Auftragslage und der politischen Verpflichtungen ist dies ein sehr pessimistisches Szenario, das dem "großen Bild" der globalen Sicherheitsanforderungen widerspricht.



​Ich sehe weiterhin eine langfristig positive Entwicklung, die auf stabilen Fundamenten steht.