Einschränkung der Aromen bei E-Zigaretten würde Rauchstopp-Erfolge gefährden

Berlin (ots) - VdeH warnt vor wachsendem Schwarzmarkt und plädiert für

konsequenten Jugendschutz



Wenn von heute an die Vertragsstaaten der WHO-Tabakkonvention (FCTC) in Genf

tagen, steht auch ein mögliches Verbot von Aromen bei E-Zigaretten auf der

Agenda. Aus Sicht des Verbands des eZigarettenhandels (VdeH) wäre ein solcher

Schritt ein schwerer Fehler in der internationalen Präventionspolitik: Er

schwächt erwiesene Ausstiegshilfen für erwachsene Raucher und stärkt den

illegalen Handel. Auch die 27 EU-Mitgliedstaaten haben sich Ende Oktober in

einem gemeinsamen Positionspapier für einen "evidenzbasierten Regelungsansatz"

ausgesprochen, mit großen nationalen Gestaltungsspielräumen.



E-Zigaretten gelten vielen Rauchern als weniger schädliche Alternative zur

Tabakzigarette. Entscheidend für den Abschied vom Tabak ist dabei die

Geschmacksvielfalt. Fruchtige, frische oder süße Aromen schaffen Abstand zum

gewohnten Tabakgeschmack und erleichtern den Umstieg.





Studien: junge Erwachsene und sozial Schwache profitieren von Ausstiegshilfen



Studien aus mehreren Ländern zeigen, dass insbesondere junge Erwachsene und

sozial schwächere Gruppen mit Hilfe aromatisierter E-Zigaretten deutlich

häufiger von der Tabakzigarette wegkommen. Ein Beispiel ist Neuseeland, das mit

einer liberalen Regulierung die Raucherquote deutlich stärker senkt als das

restriktive Australien.



Auch internationale Vergleiche wie der "Effective Anti-Smoking Policies Global

Index" belegen, dass innovative Nikotinprodukte ein wichtiger Baustein

erfolgreicher Anti-Rauchen-Strategien sind. Länder, die Alternativen wie die

E-Zigarette einbinden, reduzieren ihren Tabakkonsum effektiver als Staaten, die

vor allem auf Verbote setzen.



Internationale Erfahrungen: Verbote führen zu Flucht in Schwarzmarkt



Die Erfahrungen mit Verboten in anderen Staaten sind ernüchternd: In mehreren

US-Bundesstaaten, in Estland und Dänemark hat die Einschränkung von Aromen nicht

zu einem deutlichen Rückgang des Konsums geführt, sondern zu Ausweichbewegungen

- hin zu klassischen Zigaretten, selbstgemischten Liquids oder Produkten vom

Schwarzmarkt. In Dänemark nutzen laut Erhebungen trotz Verbots weiterhin viele

Konsumenten verbotene Aromen, ein Großteil bezieht sie über inoffizielle Kanäle.



Gleichzeitig zeigen Daten aus Deutschland, dass E-Zigaretten unter Jugendlichen

kein Massenphänomen sind. Laut der "Deutschen Befragung zum Rauchverhalten"

konsumieren 1,5 Prozent der 14- bis 17-Jährigen E-Zigaretten. Tabak rauchen mit

6,2 Prozent rund viermal so viele Jugendliche.



Illegaler, unkontrollierter Handel verhindert Jugendschutz



Das weitaus größere Problem ist der unkontrollierte Verkauf illegaler

Einwegprodukte, häufig ohne Alterskontrolle. Untersuchungen des VdeH in Berliner

Shisha-Shops belegen massive Verstöße gegen Jugendschutz und

Produktvorschriften. Die Gewerkschaft der Polizei und die Zoll- und

Finanzgewerkschaft warnen seit Längerem, dass hohe Steuern und strenge Verbote

den illegalen Markt befeuern und der organisierten Kriminalität in die Hände

spielen.



"Der E-Zigarettenmarkt benötigt keine zusätzliche Regulierung wie ein Verbot von

Aromen", sagt VdeH-Geschäftsführer Oliver Pohland. "Wer legale Händler

einschränkt, stärkt zwangsläufig die Kriminellen. Wenn Politik den Jugendschutz

ernst meint, muss sie den bestehenden Rechtsrahmen endlich durchsetzen, Zoll und

Vollzugsbehörden besser ausstatten und den Fachhandel als Quelle sicherer,

geprüfter Produkte stärken."



Der VdeH appelliert an Bundesregierung und EU-Delegation, sich bei den

Verhandlungen der WHO-Tabakkonvention gegen eine pauschale Einschränkung der

Aromenvielfalt zu stellen und sich zu den Prinzipien der Risikoreduzierung bei

Nikotinprodukten zu bekennen. Statt funktionierende Ausstiegshilfen für

erwachsene Raucher zu schwächen, sollten die Vertragsstaaten auf evidenzbasierte

Schadensminderung und einen konsequenten Kampf gegen den Schwarzmarkt setzen.



