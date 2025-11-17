    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Einschränkung der Aromen bei E-Zigaretten würde Rauchstopp-Erfolge gefährden

    Berlin (ots) - VdeH warnt vor wachsendem Schwarzmarkt und plädiert für
    konsequenten Jugendschutz

    Wenn von heute an die Vertragsstaaten der WHO-Tabakkonvention (FCTC) in Genf
    tagen, steht auch ein mögliches Verbot von Aromen bei E-Zigaretten auf der
    Agenda. Aus Sicht des Verbands des eZigarettenhandels (VdeH) wäre ein solcher
    Schritt ein schwerer Fehler in der internationalen Präventionspolitik: Er
    schwächt erwiesene Ausstiegshilfen für erwachsene Raucher und stärkt den
    illegalen Handel. Auch die 27 EU-Mitgliedstaaten haben sich Ende Oktober in
    einem gemeinsamen Positionspapier für einen "evidenzbasierten Regelungsansatz"
    ausgesprochen, mit großen nationalen Gestaltungsspielräumen.

    E-Zigaretten gelten vielen Rauchern als weniger schädliche Alternative zur
    Tabakzigarette. Entscheidend für den Abschied vom Tabak ist dabei die
    Geschmacksvielfalt. Fruchtige, frische oder süße Aromen schaffen Abstand zum
    gewohnten Tabakgeschmack und erleichtern den Umstieg.

    Studien: junge Erwachsene und sozial Schwache profitieren von Ausstiegshilfen

    Studien aus mehreren Ländern zeigen, dass insbesondere junge Erwachsene und
    sozial schwächere Gruppen mit Hilfe aromatisierter E-Zigaretten deutlich
    häufiger von der Tabakzigarette wegkommen. Ein Beispiel ist Neuseeland, das mit
    einer liberalen Regulierung die Raucherquote deutlich stärker senkt als das
    restriktive Australien.

    Auch internationale Vergleiche wie der "Effective Anti-Smoking Policies Global
    Index" belegen, dass innovative Nikotinprodukte ein wichtiger Baustein
    erfolgreicher Anti-Rauchen-Strategien sind. Länder, die Alternativen wie die
    E-Zigarette einbinden, reduzieren ihren Tabakkonsum effektiver als Staaten, die
    vor allem auf Verbote setzen.

    Internationale Erfahrungen: Verbote führen zu Flucht in Schwarzmarkt

    Die Erfahrungen mit Verboten in anderen Staaten sind ernüchternd: In mehreren
    US-Bundesstaaten, in Estland und Dänemark hat die Einschränkung von Aromen nicht
    zu einem deutlichen Rückgang des Konsums geführt, sondern zu Ausweichbewegungen
    - hin zu klassischen Zigaretten, selbstgemischten Liquids oder Produkten vom
    Schwarzmarkt. In Dänemark nutzen laut Erhebungen trotz Verbots weiterhin viele
    Konsumenten verbotene Aromen, ein Großteil bezieht sie über inoffizielle Kanäle.

    Gleichzeitig zeigen Daten aus Deutschland, dass E-Zigaretten unter Jugendlichen
    kein Massenphänomen sind. Laut der "Deutschen Befragung zum Rauchverhalten"
    konsumieren 1,5 Prozent der 14- bis 17-Jährigen E-Zigaretten. Tabak rauchen mit
    6,2 Prozent rund viermal so viele Jugendliche.

    Illegaler, unkontrollierter Handel verhindert Jugendschutz

    Das weitaus größere Problem ist der unkontrollierte Verkauf illegaler
    Einwegprodukte, häufig ohne Alterskontrolle. Untersuchungen des VdeH in Berliner
    Shisha-Shops belegen massive Verstöße gegen Jugendschutz und
    Produktvorschriften. Die Gewerkschaft der Polizei und die Zoll- und
    Finanzgewerkschaft warnen seit Längerem, dass hohe Steuern und strenge Verbote
    den illegalen Markt befeuern und der organisierten Kriminalität in die Hände
    spielen.

    "Der E-Zigarettenmarkt benötigt keine zusätzliche Regulierung wie ein Verbot von
    Aromen", sagt VdeH-Geschäftsführer Oliver Pohland. "Wer legale Händler
    einschränkt, stärkt zwangsläufig die Kriminellen. Wenn Politik den Jugendschutz
    ernst meint, muss sie den bestehenden Rechtsrahmen endlich durchsetzen, Zoll und
    Vollzugsbehörden besser ausstatten und den Fachhandel als Quelle sicherer,
    geprüfter Produkte stärken."

    Der VdeH appelliert an Bundesregierung und EU-Delegation, sich bei den
    Verhandlungen der WHO-Tabakkonvention gegen eine pauschale Einschränkung der
    Aromenvielfalt zu stellen und sich zu den Prinzipien der Risikoreduzierung bei
    Nikotinprodukten zu bekennen. Statt funktionierende Ausstiegshilfen für
    erwachsene Raucher zu schwächen, sollten die Vertragsstaaten auf evidenzbasierte
    Schadensminderung und einen konsequenten Kampf gegen den Schwarzmarkt setzen.

    Über den VdeH

    Der Verband des eZigarettenhandels e.V. (VdeH) hat seinen Sitz in Berlin und ist
    ein Zusammenschluss von überwiegend kleinen und mittelständischen Unternehmen,
    die E-Zigaretten und Liquids vertreiben oder herstellen.

    Mit seiner Gründung am 19.12.2011 ist der VdeH die älteste und größte
    Interessenvertretung dieser vergleichsweise jungen Branche in Deutschland. Der
    Verband steht für eine sinnvolle Regulierung des Produktes E-Zigarette.

