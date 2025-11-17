Wie die Next Wave Academy von Lina Phillips Solo-Selbstständige auf Wachstumskurs bringt (FOTO)

Speyer (ots) - Viele Selbstständige starten motiviert in ihr Business - bis siemerken, dass Kundenakquise ohne klare Struktur zur größten Hürde wird. LinaPhillips, Geschäftsführerin der Next Wave Consulting, unterstützt mit der NextWave Academy genau diese Zielgruppe: Solo-Selbstständige, die bereits gegründethaben und nun Orientierung sowie einen klaren Fahrplan für ihr Wachstumbenötigen. Wie Gründer mit der Next Wave Academy wieder Klarheit, Struktur undKunden gewinnen, wird im Folgenden deutlich.Die Selbstständigkeit verspricht Freiheit und Selbstbestimmung, doch der Wegdorthin ist oft anspruchsvoller als erwartet. Viele Coaches, Berater undDienstleister starten mit ersten Aufträgen und wachsendem Netzwerk, bisUnsicherheiten sichtbar werden: Trotz langer Arbeitstage bleibt der Kalenderleer, Planungssicherheit fehlt, und neue Kunden lassen auf sich warten. Ausanfänglicher Euphorie wird schnell Stillstand. Überforderung, Zweifel am eigenenKönnen und die Angst vor Sichtbarkeit treten an die Stelle derAufbruchsstimmung. Besonders Frauen spüren den Druck in dieser Phase deutlich,sowohl wirtschaftlich als auch emotional. "Viele haben zwar den Schritt in dieSelbstständigkeit gewagt, doch ohne Struktur und klaren Business-Fahrplan endetdas Herzensprojekt oft in Frust, finanziellen Sorgen oder sogar im Burnout",beschreibt Lina Phillips die Situation vieler ihrer Kunden."Der Schlüssel liegt darin, Business und Persönlichkeit gemeinsamweiterzuentwickeln. Nur wer strategisch und mental wächst, kann den nächstenSchritt erfolgreich gehen", führt Lina Phillips aus. Sie kennt dieHerausforderung, als junge Unternehmerin ernst genommen zu werden, und weiß, wieschnell Überforderung entsteht, wenn Strukturen fehlen oder niemand beiwichtigen Entscheidungen unterstützt. Gerade in der frühen Phase stolpern vieleüber fehlende betriebswirtschaftliche Kenntnisse, unklare Prioritäten, mangelndeSichtbarkeit und die Angst, den Anforderungen als Unternehmer nicht gerecht zuwerden. Hier setzt die Next Wave Academy an. "Ich erlebe täglich, wie schwer esvielen fällt, sich zu zeigen und klar zu führen. Deshalb arbeiten wir immerganzheitlich - an Business-Strukturen, an Selbstführung und an selbstbewussterSichtbarkeit", erklärt Phillips. Zahlreiche Solo-Selbstständige haben mit dieserKombination den Schritt aus Unsicherheit und Frust hin zu einem stabilen,skalierbaren Business geschafft. Wie Struktur und Mindset dabeiineinandergreifen, vermittelt die Academy Schritt für Schritt.Lina Phillips Persönliche Business-Journey: Von Hartz IV zur erfolgreichenUnternehmerinLina Phillips weiß, wie sich Zweifel, Unsicherheit und die Angst vor dem