Wenn der Start ins Business stockt
Wie die Next Wave Academy von Lina Phillips Solo-Selbstständige auf Wachstumskurs bringt (FOTO)
Speyer (ots) - Viele Selbstständige starten motiviert in ihr Business - bis sie
merken, dass Kundenakquise ohne klare Struktur zur größten Hürde wird. Lina
Phillips, Geschäftsführerin der Next Wave Consulting, unterstützt mit der Next
Wave Academy genau diese Zielgruppe: Solo-Selbstständige, die bereits gegründet
haben und nun Orientierung sowie einen klaren Fahrplan für ihr Wachstum
benötigen. Wie Gründer mit der Next Wave Academy wieder Klarheit, Struktur und
Kunden gewinnen, wird im Folgenden deutlich.
Die Selbstständigkeit verspricht Freiheit und Selbstbestimmung, doch der Weg
dorthin ist oft anspruchsvoller als erwartet. Viele Coaches, Berater und
Dienstleister starten mit ersten Aufträgen und wachsendem Netzwerk, bis
Unsicherheiten sichtbar werden: Trotz langer Arbeitstage bleibt der Kalender
leer, Planungssicherheit fehlt, und neue Kunden lassen auf sich warten. Aus
anfänglicher Euphorie wird schnell Stillstand. Überforderung, Zweifel am eigenen
Können und die Angst vor Sichtbarkeit treten an die Stelle der
Aufbruchsstimmung. Besonders Frauen spüren den Druck in dieser Phase deutlich,
sowohl wirtschaftlich als auch emotional. "Viele haben zwar den Schritt in die
Selbstständigkeit gewagt, doch ohne Struktur und klaren Business-Fahrplan endet
das Herzensprojekt oft in Frust, finanziellen Sorgen oder sogar im Burnout",
beschreibt Lina Phillips die Situation vieler ihrer Kunden.
"Der Schlüssel liegt darin, Business und Persönlichkeit gemeinsam
weiterzuentwickeln. Nur wer strategisch und mental wächst, kann den nächsten
Schritt erfolgreich gehen", führt Lina Phillips aus. Sie kennt die
Herausforderung, als junge Unternehmerin ernst genommen zu werden, und weiß, wie
schnell Überforderung entsteht, wenn Strukturen fehlen oder niemand bei
wichtigen Entscheidungen unterstützt. Gerade in der frühen Phase stolpern viele
über fehlende betriebswirtschaftliche Kenntnisse, unklare Prioritäten, mangelnde
Sichtbarkeit und die Angst, den Anforderungen als Unternehmer nicht gerecht zu
werden. Hier setzt die Next Wave Academy an. "Ich erlebe täglich, wie schwer es
vielen fällt, sich zu zeigen und klar zu führen. Deshalb arbeiten wir immer
ganzheitlich - an Business-Strukturen, an Selbstführung und an selbstbewusster
Sichtbarkeit", erklärt Phillips. Zahlreiche Solo-Selbstständige haben mit dieser
Kombination den Schritt aus Unsicherheit und Frust hin zu einem stabilen,
skalierbaren Business geschafft. Wie Struktur und Mindset dabei
ineinandergreifen, vermittelt die Academy Schritt für Schritt.
Lina Phillips Persönliche Business-Journey: Von Hartz IV zur erfolgreichen
Unternehmerin
Lina Phillips weiß, wie sich Zweifel, Unsicherheit und die Angst vor dem
