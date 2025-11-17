    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Wenn der Start ins Business stockt

    Wie die Next Wave Academy von Lina Phillips Solo-Selbstständige auf Wachstumskurs bringt (FOTO)

    Speyer (ots) - Viele Selbstständige starten motiviert in ihr Business - bis sie
    merken, dass Kundenakquise ohne klare Struktur zur größten Hürde wird. Lina
    Phillips, Geschäftsführerin der Next Wave Consulting, unterstützt mit der Next
    Wave Academy genau diese Zielgruppe: Solo-Selbstständige, die bereits gegründet
    haben und nun Orientierung sowie einen klaren Fahrplan für ihr Wachstum
    benötigen. Wie Gründer mit der Next Wave Academy wieder Klarheit, Struktur und
    Kunden gewinnen, wird im Folgenden deutlich.

    Die Selbstständigkeit verspricht Freiheit und Selbstbestimmung, doch der Weg
    dorthin ist oft anspruchsvoller als erwartet. Viele Coaches, Berater und
    Dienstleister starten mit ersten Aufträgen und wachsendem Netzwerk, bis
    Unsicherheiten sichtbar werden: Trotz langer Arbeitstage bleibt der Kalender
    leer, Planungssicherheit fehlt, und neue Kunden lassen auf sich warten. Aus
    anfänglicher Euphorie wird schnell Stillstand. Überforderung, Zweifel am eigenen
    Können und die Angst vor Sichtbarkeit treten an die Stelle der
    Aufbruchsstimmung. Besonders Frauen spüren den Druck in dieser Phase deutlich,
    sowohl wirtschaftlich als auch emotional. "Viele haben zwar den Schritt in die
    Selbstständigkeit gewagt, doch ohne Struktur und klaren Business-Fahrplan endet
    das Herzensprojekt oft in Frust, finanziellen Sorgen oder sogar im Burnout",
    beschreibt Lina Phillips die Situation vieler ihrer Kunden.

    "Der Schlüssel liegt darin, Business und Persönlichkeit gemeinsam
    weiterzuentwickeln. Nur wer strategisch und mental wächst, kann den nächsten
    Schritt erfolgreich gehen", führt Lina Phillips aus. Sie kennt die
    Herausforderung, als junge Unternehmerin ernst genommen zu werden, und weiß, wie
    schnell Überforderung entsteht, wenn Strukturen fehlen oder niemand bei
    wichtigen Entscheidungen unterstützt. Gerade in der frühen Phase stolpern viele
    über fehlende betriebswirtschaftliche Kenntnisse, unklare Prioritäten, mangelnde
    Sichtbarkeit und die Angst, den Anforderungen als Unternehmer nicht gerecht zu
    werden. Hier setzt die Next Wave Academy an. "Ich erlebe täglich, wie schwer es
    vielen fällt, sich zu zeigen und klar zu führen. Deshalb arbeiten wir immer
    ganzheitlich - an Business-Strukturen, an Selbstführung und an selbstbewusster
    Sichtbarkeit", erklärt Phillips. Zahlreiche Solo-Selbstständige haben mit dieser
    Kombination den Schritt aus Unsicherheit und Frust hin zu einem stabilen,
    skalierbaren Business geschafft. Wie Struktur und Mindset dabei
    ineinandergreifen, vermittelt die Academy Schritt für Schritt.

    Lina Phillips Persönliche Business-Journey: Von Hartz IV zur erfolgreichen
    Unternehmerin

    Lina Phillips weiß, wie sich Zweifel, Unsicherheit und die Angst vor dem
