DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Santander auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Santander von 8,20 auf 9,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die spanische Bank zeige weiter robuste Geschäftstrends und dürfte mit den Herausforderungen in einem weltweit komplexen Umfeld fertig werden, schrieb Alfredo Alonso in einer am Montag vorliegenden Einschätzung./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Banco Santander Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 9,17EUR auf Tradegate (17. November 2025, 11:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Alfredo Alonso

Analysiertes Unternehmen: Santander

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 9,80

Kursziel alt: 8,20

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

