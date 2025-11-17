ANALYSE-FLASH
Deutsche Bank hebt Ziel für Siemens Energy auf 130 Euro - 'Buy'
- Kursziel für Siemens Energy auf 130 Euro angehoben.
- Einstufung bleibt bei "Buy" aufgrund positiver Aussichten.
- Profitieren von steigender Nachfrage nach Gaskraftwerken.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy angesichts der jüngst veröffentlichten Mittelfristziele von 120 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energietechnikkonzern profitiere von der boomenden Nachfrage nach Gaskraftwerken, schrieb Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie in den nächsten drei Jahren./la/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET
Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 112,9 auf Tradegate (17. November 2025, 11:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +6,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,64 %.
Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 91,16 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -11,66 %/-19,61 % bedeutet.
richtig, eng für dich wird es aber wenn ich bei SE einsteige, das ist dann der Zeitpunkt wo die Aktie dreht. Natürlich nach unten.
stimmt, der Kurs gibt dir Recht - aber alles andere ist fernab jeglicher Realität. Ich kaufe die Aktie nicht und liege damit vermutlich genauso falsch wie ich vor zig Jahren bei Apple damit lag. Oder ich halte Microsoft und Talanx mehr als ein Jahrzehnt und "nichts" tut sich, verkaufe und danach beginnt eine jahrelange Hausse.