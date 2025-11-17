Deutsche Bank hebt Ziel für Siemens Energy auf 130 Euro - 'Buy'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 112,9 auf Tradegate (17. November 2025, 11:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +6,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,64 %.

Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 91,16 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -11,66 %/-19,61 % bedeutet.