    ANALYSE-FLASH

    Deutsche Bank hebt Ziel für Siemens Energy auf 130 Euro - 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Kursziel für Siemens Energy auf 130 Euro angehoben.
    • Einstufung bleibt bei "Buy" aufgrund positiver Aussichten.
    • Profitieren von steigender Nachfrage nach Gaskraftwerken.
    ANALYSE-FLASH - Deutsche Bank hebt Ziel für Siemens Energy auf 130 Euro - 'Buy'
    Foto: Sebastian Kahnert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Energy angesichts der jüngst veröffentlichten Mittelfristziele von 120 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Energietechnikkonzern profitiere von der boomenden Nachfrage nach Gaskraftwerken, schrieb Gael de-Bray in einer am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte erhöhte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie in den nächsten drei Jahren./la/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:05 / CET

    Siemens Energy

    +2,44 %
    +6,92 %
    +7,64 %
    +16,67 %
    +138,20 %
    +661,90 %
    +380,89 %
    +427,25 %
    ISIN:DE000ENER6Y0WKN:ENER6Y

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Energy Aktie

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 112,9 auf Tradegate (17. November 2025, 11:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Energy Aktie um +6,92 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,64 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens Energy bezifferte sich zuletzt auf 91,16 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 111,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Siemens Energy Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -11,66 %/-19,61 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Deutsche Bank
    Kursziel: 130 Euro

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
