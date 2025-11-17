    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec

    ANALYSE-FLASH

    141 Aufrufe 141 0 Kommentare 0 Kommentare

    UBS belässt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel 39 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS belässt Suss Microtec auf "Buy" mit 39 Euro.
    • Langfristige Ziele bis 2030 sollen Aktienkurs stützen.
    • Erfolg neuer Maschinen in Chipindustrie entscheidend.
    ANALYSE-FLASH - UBS belässt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel 39 Euro
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Suss Microtec nach der Vorstellung längerfristiger Pläne auf einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die mutigen Ziele für 2030 sollten dem Aktienkurs Rückenwind bescheren, schrieb Madeleine Jenkins in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings brauche es dann auch Beweise, dass die neuen Maschinen bei der Chipindustrie auch gut ankommen./mis/rob

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 07:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SÜSS MicroTec AG!
    Short
    43,31€
    Basispreis
    0,68
    Ask
    × 5,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    29,64€
    Basispreis
    0,71
    Ask
    × 5,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    SUESS MicroTec

    +9,16 %
    +20,20 %
    +7,66 %
    +38,24 %
    -27,00 %
    +168,84 %
    +121,99 %
    +437,52 %
    +50,10 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,35 % und einem Kurs von 37,10 auf Tradegate (17. November 2025, 11:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +20,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 701,54 Mio..

    SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,60Euro. Von den letzten 5 Analysten der SUESS MicroTec Aktie empfehlen 5 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 58,00Euro was eine Bandbreite von +6,27 %/+58,04 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 39 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 39,00, was eine Steigerung von +6,50% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu SUESS MicroTec - A1K023 - DE000A1K0235

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SUESS MicroTec. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die SÜSS MicroTec Aktie, die kürzlich einen Anstieg von fast 17% erlebte, nachdem Analysten die Aktie auf 'Buy' hochstufte. Es wird auf die niedrige Bewertung im Vergleich zu Wettbewerbern hingewiesen, während Bedenken über Margen und Auftragseingang bestehen. Zudem äußern einige Anleger Skepsis gegenüber dem Management, da innerhalb kurzer Zeit sowohl negative als auch positive Nachrichten veröffentlicht wurden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH UBS belässt Suss Microtec auf 'Buy' - Ziel 39 Euro Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Suss Microtec nach der Vorstellung längerfristiger Pläne auf einem Kapitalmarkttag auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Die mutigen Ziele für 2030 sollten dem Aktienkurs Rückenwind …