Halbleiterausrüster Suss will kräftig wachsen - Aktie gefragt
- Suss Microtec plant starkes Wachstum durch KI-Boom.
- Umsatz bis 2030 soll auf 750-900 Mio. Euro steigen.
- Service-Geschäft soll von 18% auf 25% Umsatzanteil.
GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Suss Microtec will in den kommenden Jahren auch dank des KI-Booms kräftig wachsen. Neben neuen Produktgenerationen setzt Suss dabei auf Systemlösungen für Wafer Cleaning, Hybrid Bonding und Inkjet Coating, hieß es in einer Mitteilung vom Montag anlässlich eines Kapitalmarktages. Dies ermöglicht die Herstellung von leistungsfähigeren Elektronikchips etwa für KI-Anwendungen oder Autonomes Fahren. Auch soll das Service-Geschäft stärker zum Wachstum beitragen. An der Börse kam das gut an.
"Wir sehen die vielen bei unseren Kunden installierten Anlagen inzwischen als strategisches Potenzial und können attraktive Angebote für Upgrades, Ersatzteile, Service-Verträge und Garantiepakete anbieten", erklärte Suss-Chef Burkhardt Frick. Bis 2030 soll auch dadurch der Anteil des Service-Geschäfts am Gesamtumsatz von zuletzt 18 auf 25 Prozent steigen.
Frick will den Umsatz bis 2030 jährlich im Schnitt um 9 bis 13 Prozent steigern auf dann 750 bis 900 Millionen Euro, teilte das Unternehmen in Garching mit. Die Bruttomarge wird in der Spanne von 43 bis 45 Prozent und die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern in der Bandbreite von 20 bis 22 Prozent angestrebt.
Zum Vergleich: Für 2025 erwartet das Management einen Umsatz von 470 bis 510 Millionen Euro. Die Bruttomarge soll zwischen 35 und 37 Prozent liegen. Die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit) wird bei 11 bis 13 Prozent gesehen.
Die langfristigen Ziele lägen über dem Analystenkonsens und sollten die Aktienstory von Suss stützen, so ein Händler in einer ersten Einschätzung. Für UBS-Analystin Madeleine Jenkins hat Suss sich mutige Ziele für 2030 gesetzt.
Für den Aktienkurs ging es am kräftig um bis zu 15 Prozent nach oben. Zuletzt notierte das Papier noch rund zehn Prozent im Plus bei 37,10 Euro, was einen der vorderen Plätze im Nebenwerteindex SDax bedeutete. Im bisherigen Jahresverlauf summieren sich die Verluste dennoch auf rund ein Viertel. So sorgten Ende Oktober enttäuschende Quartalszahlen und gesenkte Profitabilitätsziele für einen Kurseinbruch, der mittlerweile aber aufgeholt wurde./err/mis/men
ich denke fortgeschrittene Vertragsverhandlungen mit einem großen Kunden.
aus dem News gibts interessante Details aus den Samsung Zahlen.
ich glaube nicht an Zufälle..
Die SUSS Produkte sind seit Jahren wenn nicht Jahrzehnte erfolgreich und gefragt aber auch Zyklen unterworfen, welcher die Branche schon immer ausgesetzt war und auch bleiben wird. Der CEO ist sehr kompetent und die neuen Produkte und Entwicklungen für 2026ff vielversprechend. Entscheidend ist, dass man immer dieses große Bild vor Augen hat. Währende den Orderdellen vor dem nächsten Wachstumszyklus kann man immer die selben Panikgeschichten oder wahrscheinlich vielmehr Wunschvorstellungen zu Gemüte führen, zu welchen Kursen man gerne in einen Wachstumswert mit jahrelanger "track record" einsteigen würde. 30 Jahre Erfahrung haben mich gelernt, dass man nie zum tiefsten Kurs einsteigt und es auch völlig irrelevant ist, ob ich bei 23, 25 oder 27 einsteige. Sollten sich die Orders in Q4 oder spätestens ab Q1, aufgrund der vielen neuen Produktlauches aufhellen, dann dreht es meist so schnell nach oben, dass dieser Zug oft verpasst wird. Und sollten wir dann in 12 Monaten wieder bei 45 stehen, spielt es nun wirklich keine Rolle, ob ich bei 23 oder bei 27 eingestiegen bin. Fundamentaldaten sind wichtig, treibende Kurskraft kam bei SUSS in der Vergangenheit immer stehts aus den Orders, sprich selbst wenn Umsatz und EBIT 2026 hinter dem Vorjahr zurückbleiben, zeigt sich der neue Wachstumszyklus längst in den Orders und parallel die positive Kursentwicklung! Die nächsten 6 Monate werden es zeigen...cheers!