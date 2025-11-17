    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSUESS MicroTec AktievorwärtsNachrichten zu SUESS MicroTec

    ROUNDUP

    149 Aufrufe 149 0 Kommentare 0 Kommentare

    Halbleiterausrüster Suss will kräftig wachsen - Aktie gefragt

    Für Sie zusammengefasst
    • Suss Microtec plant starkes Wachstum durch KI-Boom.
    • Umsatz bis 2030 soll auf 750-900 Mio. Euro steigen.
    • Service-Geschäft soll von 18% auf 25% Umsatzanteil.
    ROUNDUP - Halbleiterausrüster Suss will kräftig wachsen - Aktie gefragt
    Foto: Business_Wire - picture-alliance/ dpa | Photo

    GARCHING (dpa-AFX) - Der Halbleiterzulieferer Suss Microtec will in den kommenden Jahren auch dank des KI-Booms kräftig wachsen. Neben neuen Produktgenerationen setzt Suss dabei auf Systemlösungen für Wafer Cleaning, Hybrid Bonding und Inkjet Coating, hieß es in einer Mitteilung vom Montag anlässlich eines Kapitalmarktages. Dies ermöglicht die Herstellung von leistungsfähigeren Elektronikchips etwa für KI-Anwendungen oder Autonomes Fahren. Auch soll das Service-Geschäft stärker zum Wachstum beitragen. An der Börse kam das gut an.

    "Wir sehen die vielen bei unseren Kunden installierten Anlagen inzwischen als strategisches Potenzial und können attraktive Angebote für Upgrades, Ersatzteile, Service-Verträge und Garantiepakete anbieten", erklärte Suss-Chef Burkhardt Frick. Bis 2030 soll auch dadurch der Anteil des Service-Geschäfts am Gesamtumsatz von zuletzt 18 auf 25 Prozent steigen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu SÜSS MicroTec AG!
    Short
    43,31€
    Basispreis
    0,68
    Ask
    × 5,41
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    29,64€
    Basispreis
    0,72
    Ask
    × 5,18
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Frick will den Umsatz bis 2030 jährlich im Schnitt um 9 bis 13 Prozent steigern auf dann 750 bis 900 Millionen Euro, teilte das Unternehmen in Garching mit. Die Bruttomarge wird in der Spanne von 43 bis 45 Prozent und die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern in der Bandbreite von 20 bis 22 Prozent angestrebt.

    Zum Vergleich: Für 2025 erwartet das Management einen Umsatz von 470 bis 510 Millionen Euro. Die Bruttomarge soll zwischen 35 und 37 Prozent liegen. Die Gewinnmarge vor Zinsen und Steuern (Ebit) wird bei 11 bis 13 Prozent gesehen.

    Die langfristigen Ziele lägen über dem Analystenkonsens und sollten die Aktienstory von Suss stützen, so ein Händler in einer ersten Einschätzung. Für UBS-Analystin Madeleine Jenkins hat Suss sich mutige Ziele für 2030 gesetzt.

    Für den Aktienkurs ging es am kräftig um bis zu 15 Prozent nach oben. Zuletzt notierte das Papier noch rund zehn Prozent im Plus bei 37,10 Euro, was einen der vorderen Plätze im Nebenwerteindex SDax bedeutete. Im bisherigen Jahresverlauf summieren sich die Verluste dennoch auf rund ein Viertel. So sorgten Ende Oktober enttäuschende Quartalszahlen und gesenkte Profitabilitätsziele für einen Kurseinbruch, der mittlerweile aber aufgeholt wurde./err/mis/men

    SUESS MicroTec

    +9,16 %
    +20,20 %
    +7,66 %
    +38,24 %
    -27,00 %
    +168,84 %
    +121,99 %
    +437,52 %
    +50,10 %
    ISIN:DE000A1K0235WKN:A1K023

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SUESS MicroTec Aktie

    Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 16.171 auf Ariva Indikation (17. November 2025, 10:55 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SUESS MicroTec Aktie um +20,20 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,66 %.

    Die Marktkapitalisierung von SUESS MicroTec bezifferte sich zuletzt auf 701,54 Mio..

    SUESS MicroTec zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2700 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,60Euro. Von den letzten 5 Analysten der SUESS MicroTec Aktie empfehlen 5 die Aktie zu kaufen. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 58,00Euro was eine Bandbreite von +6,27 %/+58,04 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu SUESS MicroTec - A1K023 - DE000A1K0235

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SUESS MicroTec. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die SÜSS MicroTec Aktie, die kürzlich einen Anstieg von fast 17% erlebte, nachdem Analysten die Aktie auf 'Buy' hochstufte. Es wird auf die niedrige Bewertung im Vergleich zu Wettbewerbern hingewiesen, während Bedenken über Margen und Auftragseingang bestehen. Zudem äußern einige Anleger Skepsis gegenüber dem Management, da innerhalb kurzer Zeit sowohl negative als auch positive Nachrichten veröffentlicht wurden.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber SUESS MicroTec eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    ROUNDUP Halbleiterausrüster Suss will kräftig wachsen - Aktie gefragt Der Halbleiterzulieferer Suss Microtec will in den kommenden Jahren auch dank des KI-Booms kräftig wachsen. Neben neuen Produktgenerationen setzt Suss dabei auf Systemlösungen für Wafer Cleaning, Hybrid Bonding und Inkjet Coating, hieß es in einer …