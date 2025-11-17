UBS stuft BILFINGER auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger nach Zahlen zum dritten Quartal von 92 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den guten Resultaten richteten sich die Blicke nun auf den Kapitalmarkttag des Industriedienstleisters, schrieb Olivier Calvet in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf dem dürfte es neuen Margenziele geben./rob/mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,25 % und einem Kurs von 100,2EUR auf Tradegate (17. November 2025, 11:46 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: BILFINGER
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 98
Kursziel alt: 92
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Olivier Calvet
Analysiertes Unternehmen: BILFINGER
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 98
Kursziel alt: 92
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte