elOrigenFood: Zustimmung zur Anleiheanpassung 2023/2026 gesichert!
Mit einem strategischen Schachzug stärkt el origen food GmbH ihre finanzielle Basis und sichert sich das Vertrauen der Anleihegläubiger.
- el origen food GmbH hat die Zustimmung der Anleihegläubiger zur Nachranganpassung ihrer Anleihe 2023/2026 erhalten.
- Die Abstimmung fand ohne Versammlung statt und wurde mit der erforderlichen qualifizierten Mehrheit beschlossen.
- Die Anleihe hat ein Volumen von bis zu 10 Millionen Euro und einen Zinssatz von 8,00%.
- Die Anpassung des Nachrangs sieht vor, dass die Ansprüche der Gläubiger erst nach bestimmten Insolvenzforderungen bedient werden.
- Ziel der Anpassung ist es, eine mögliche insolvenzrechtliche Überschuldungssituation abzuwenden.
- Weitere Informationen werden am 21. November 2025 auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht.
