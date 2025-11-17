Formycon-Aktie hebt ab: Neuer Hoffnungsträger soll Sanofi-Blockbuster angreifen

Dupixent gilt als einer der größten Umsatztreiber im Portfolio des französischen Pharmariesen und erzielte zuletzt Jahresumsätze in Milliardenhöhe. Der Patentschutz läuft jedoch 2031 aus – ein potenzieller Jackpot für Biosimilar-Hersteller wie Formycon.

Mit FYB208 hat Formycon ein Nachahmerprodukt für Sanofis milliardenschweren Blockbuster Dupixent entwickelt, das unter anderem bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen wie COPD, Asthma und Neurodermitis zum Einsatz kommt.

Nun hat das Unternehmen den sogenannten Technical Proof of Similarity (TPoS) erfolgreich abgeschlossen. Dieser Nachweis der analytischen Vergleichbarkeit mit dem Originalmedikament ist ein zentraler Schritt in der präklinischen Entwicklung und öffnet die Tür für die nächste Phase: die klinischen Studien. "FYB208 ist ein weiterer Wachstumsmotor in unserem Portfolio", hieß es von Unternehmensseite.

Die Formycon-Aktie schoss am Montag um über 10 Prozent auf 22,15 Euro nach oben und setzte ihre Erholung fort. Noch vor Kurzem waren die Papiere auf den tiefsten Stand seit 2020 gefallen.

Für Investoren ist das ein Hoffnungsschimmer: Nach herben Rückschlägen im laufenden Jahr – inklusive milliardenschwerer Abschreibungen im Februar – war das Vertrauen in das Unternehmen angeschlagen. Zwischenzeitlich lag die Aktie über 50 Prozent im Minus. Auch die Zahlen zum dritten Quartal hatten zuletzt nicht überzeugen können.

Doch der jüngste Fortschritt könnte zum Wendepunkt werden. Denn: Wer frühzeitig ein konkurrenzfähiges Biosimilar zu einem der größten Blockbuster der Branche entwickelt, kann sich einen lukrativen Markt sichern – gerade bei den hohen Behandlungskosten im Segment der chronisch-entzündlichen Erkrankungen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





