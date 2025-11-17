    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy

    Umsatzspitzenreiter

    Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 17.11.25

    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 17.11.25 (Stand 12:00 Uhr).
    Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist EURO STOXX 50 Price Index (-0,54 %) genz vorne. Gefolgt von Siemens Energy (+1,81 %), Commerzbank AG (-1,25 %), S&P 500 (+0,20 %), NASDAQ 100 (+0,40 %).

    Knockouts

    Basiswert WKN Typ Hebel Umsatz
    Siemens Energy SX3T1S Long 2,21 256,50 Tsd.
    S&P 500 VH2RB9 Long 39,77 219,06 Tsd.
    DAX Performance SX33SR Long 42,83 105,30 Tsd.
    Rheinmetall AG FA9307 Long 9,29 75,20 Tsd.
    Silber NB4D9Z Long 19,53 71,70 Tsd.

    Optionsscheine

    Basiswert WKN Typ Omega Umsatz
    NASDAQ 100 PG3STJ Long 27,31 132,42 Tsd.
    Infineon Technologies AG VK1JQ5 Long 5,57 98,42 Tsd.
    Münchener Rück AG HT0N7G Long 4,50 60,24 Tsd.
    Micron Technology Inc DQ4JDZ Long 3,04 52,06 Tsd.
    Eli Lilly DJ8996 Long 6,30 28,13 Tsd.

    Zertifikate

    Basiswert Art WKN Umsatz
    Select Infrastructure - Nordics
    Sonstige
    		A4AQH7 4,50 Mio.
    EURO STOXX 50 Price Index
    Sonstige
    		PU997F 2,38 Mio.
    Siemens Energy
    Sonstige
    		DY2NB5 216,80 Tsd.
    Commerzbank AG
    Cap
    		LB5ZXS 188,35 Tsd.
    Commerzbank AG
    Cap
    		LB5ZXY 185,40 Tsd.



    Verfasst von Markt Bote
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
