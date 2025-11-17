Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 17.11.25
Foto: Frank Rumpenhorst - dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 17.11.25 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist EURO STOXX 50 Price Index (-0,54 %) genz vorne. Gefolgt von Siemens Energy (+1,81 %), Commerzbank AG (-1,25 %), S&P 500 (+0,20 %), NASDAQ 100 (+0,40 %).
Knockouts
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Hebel
|Umsatz
|Siemens Energy
|SX3T1S
|Long
|2,21
|256,50 Tsd.
|S&P 500
|VH2RB9
|Long
|39,77
|219,06 Tsd.
|DAX Performance
|SX33SR
|Long
|42,83
|105,30 Tsd.
|Rheinmetall AG
|FA9307
|Long
|9,29
|75,20 Tsd.
|Silber
|NB4D9Z
|Long
|19,53
|71,70 Tsd.
Optionsscheine
|Basiswert
|WKN
|Typ
|Omega
|Umsatz
|NASDAQ 100
|PG3STJ
|Long
|27,31
|132,42 Tsd.
|Infineon Technologies AG
|VK1JQ5
|Long
|5,57
|98,42 Tsd.
|Münchener Rück AG
|HT0N7G
|Long
|4,50
|60,24 Tsd.
|Micron Technology Inc
|DQ4JDZ
|Long
|3,04
|52,06 Tsd.
|Eli Lilly
|DJ8996
|Long
|6,30
|28,13 Tsd.
Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Select Infrastructure - Nordics
|
Sonstige
|A4AQH7
|4,50 Mio.
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Sonstige
|PU997F
|2,38 Mio.
|Siemens Energy
|
Sonstige
|DY2NB5
|216,80 Tsd.
|Commerzbank AG
|
Cap
|LB5ZXS
|188,35 Tsd.
|Commerzbank AG
|
Cap
|LB5ZXY
|185,40 Tsd.
