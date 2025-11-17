Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Adyen Parts Sociales Aktie. Mit einer Performance von -3,71 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,21 %, geht es heute bei der Adyen Parts Sociales Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Adyen Parts Sociales ist ein führender Zahlungsdienstleister mit einer einheitlichen Plattform für globale Transaktionen. Es bietet umfassende Lösungen für Online-, mobile und POS-Zahlungen. Adyen ist bekannt für Zuverlässigkeit und Innovation, konkurriert mit PayPal, Stripe und Square und besticht durch seine globale Reichweite und Anpassungsfähigkeit.

Obwohl die Adyen Parts Sociales Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +1,10 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Adyen Parts Sociales Aktie damit um +4,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,59 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Adyen Parts Sociales -1,84 % verloren.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,54 % geändert.

Adyen Parts Sociales Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,08 % 1 Monat -3,59 % 3 Monate +1,10 % 1 Jahr +13,04 %

Informationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

Es gibt 32 Mio. Adyen Parts Sociales Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,86 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Adyen Parts Sociales Aktie jetzt kaufen?

Ob die Adyen Parts Sociales Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adyen Parts Sociales Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.