    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdyen Parts Sociales AktievorwärtsNachrichten zu Adyen Parts Sociales

    Besonders beachtet!

    185 Aufrufe 185 0 Kommentare 0 Kommentare

    Adyen Parts Sociales Aktie unter starkem Abgabedruck - 17.11.2025

    Am 17.11.2025 ist die Adyen Parts Sociales Aktie, bisher, um -3,71 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Adyen Parts Sociales Aktie.

    Besonders beachtet! - Adyen Parts Sociales Aktie unter starkem Abgabedruck - 17.11.2025
    Foto: Robertvt - stock.adobe.com

    Adyen Parts Sociales ist ein führender Zahlungsdienstleister mit einer einheitlichen Plattform für globale Transaktionen. Es bietet umfassende Lösungen für Online-, mobile und POS-Zahlungen. Adyen ist bekannt für Zuverlässigkeit und Innovation, konkurriert mit PayPal, Stripe und Square und besticht durch seine globale Reichweite und Anpassungsfähigkeit.

    Adyen Parts Sociales Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 17.11.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Adyen Parts Sociales Aktie. Mit einer Performance von -3,71 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,21 %, geht es heute bei der Adyen Parts Sociales Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu EURO STOXX 50 Price Index!
    Long
    5.265,97€
    Basispreis
    3,84
    Ask
    × 14,83
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    6.015,67€
    Basispreis
    3,94
    Ask
    × 14,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die Adyen Parts Sociales Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +1,10 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Adyen Parts Sociales Aktie damit um +4,08 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,59 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Adyen Parts Sociales -1,84 % verloren.

    Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,54 % geändert.

    Adyen Parts Sociales Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,08 %
    1 Monat -3,59 %
    3 Monate +1,10 %
    1 Jahr +13,04 %

    Informationen zur Adyen Parts Sociales Aktie

    Es gibt 32 Mio. Adyen Parts Sociales Aktien. Damit ist das Unternehmen 42,86 Mrd.EUR € wert.

    Börsenstart Europa - 17.11. - FTSE Athex 20 stark +2,80 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Adyen Parts Sociales Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Adyen Parts Sociales Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Adyen Parts Sociales Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Adyen Parts Sociales

    -2,64 %
    +3,47 %
    -2,65 %
    +0,56 %
    +12,36 %
    -6,22 %
    -13,96 %
    +195,48 %
    ISIN:NL0012969182WKN:A2JNF4



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Adyen Parts Sociales Aktie unter starkem Abgabedruck - 17.11.2025 Am 17.11.2025 ist die Adyen Parts Sociales Aktie, bisher, um -3,71 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Adyen Parts Sociales Aktie.