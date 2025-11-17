ANALYSE-FLASH
UBS hebt Voestalpine auf 'Buy' - Profitieren als 'EU pure play'
- UBS hebt Kursziel für Voestalpine auf 43 Euro an
- Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft
- Voestalpine profitiert von Stahl-Importquoten-Senkung
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Voestalpine von 26 auf 43 Euro angehoben und die Aktien des Stahlkonzerns von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Andrew Jones reagierte mit seiner Kaufempfehlung vom Montag auf strukturellen Rückenwind in der Eurozone. Die Österreicher seien nahezu ein "EU pure play" und würden damit besonders deutlich von der angekündigten Senkung der Importquoten für Stahl profitieren. Zudem rechnet Jones im Bereich Bahninfrastruktur-Geschäft Railway Systems mit im Schnitt 6 Prozent Wachstum in den kommenden fünf Jahren./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 04:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 04:25 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur voestalpine Aktie
Die voestalpine Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 34,82 auf Tradegate (17. November 2025, 11:57 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der voestalpine Aktie um +7,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,33 %.
Die Marktkapitalisierung von voestalpine bezifferte sich zuletzt auf 6,17 Mrd..
voestalpine zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,00EUR.
Analyst: UBS
Der voestalpine-Konzern treibt auch in diesem Geschäftsjahr seine Strategie „local for local“ in unterschiedlichen Unternehmensbereichen weiter voran. So ist etwa im Bereich Lagersysteme für den nordamerikanischen Standort in Louisville, Kentucky, eine Erweiterung der Produktions- und Vertriebskapazitäten geplant.
Im Nischenbereich Schweißtechnik, in dem der Konzern als weltweit führend gilt, hat die voestalpine in Indien in den Ausbau ihrer Produktion von Schweißzusatzstoffen sowie in die Stärkung der Anwendungstechnik investiert, um Kunden noch umfassender lokal servicieren zu können. Auch im Bereich Bahninfrastruktur verfolgt die voestalpine seit Jahren erfolgreich ihre Strategie der Errichtung lokaler Weichenfertigungen in strategisch wichtigen Märkten.
Jüngstes Beispiel dafür ist die Produktion von Hochleistungsweichen in Kairo, Ägypten. voestalpine Railway Systems liefern für die Errichtung der ersten ägyptischen Hochgeschwindigkeitsstrecke („Green Line“) rund 260 Hochgeschwindigkeitsweichen inkl. Weicheninstandhaltungssoftware.
https://www.home-of-steel.de/news/voestalpine-sieht-sich-mit-diversifikation-auf-kurs-3580
https://ooe.orf.at/stories/3289114/