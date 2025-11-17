    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsvoestalpine AktievorwärtsNachrichten zu voestalpine

    ANALYSE-FLASH

    UBS hebt Voestalpine auf 'Buy' - Profitieren als 'EU pure play'

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS hebt Kursziel für Voestalpine auf 43 Euro an
    • Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft
    • Voestalpine profitiert von Stahl-Importquoten-Senkung
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Voestalpine von 26 auf 43 Euro angehoben und die Aktien des Stahlkonzerns von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analyst Andrew Jones reagierte mit seiner Kaufempfehlung vom Montag auf strukturellen Rückenwind in der Eurozone. Die Österreicher seien nahezu ein "EU pure play" und würden damit besonders deutlich von der angekündigten Senkung der Importquoten für Stahl profitieren. Zudem rechnet Jones im Bereich Bahninfrastruktur-Geschäft Railway Systems mit im Schnitt 6 Prozent Wachstum in den kommenden fünf Jahren./ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 04:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 04:25 / GMT

    voestalpine

    +0,29 %
    +7,61 %
    +11,33 %
    +28,53 %
    +86,39 %
    +37,58 %
    +33,51 %
    +19,98 %
    +311,73 %
    ISIN:AT0000937503WKN:897200

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur voestalpine Aktie

    Die voestalpine Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,10 % und einem Kurs von 34,82 auf Tradegate (17. November 2025, 11:57 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der voestalpine Aktie um +7,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,33 %.

    Die Marktkapitalisierung von voestalpine bezifferte sich zuletzt auf 6,17 Mrd..

    voestalpine zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 43,00EUR.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS


    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
