    SV Werder Bremen Anleihe: Sportlicher Fortschritt trotz Verlusten 2024/25

    Werder Bremen meistert finanzielle Hürden mit sportlichem Elan und optimistischem Blick in die Zukunft.

    • Der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA weist für das Geschäftsjahr 2024/2025 einen Jahresfehlbetrag von 7,4 Millionen Euro aus.
    • Der Konzernumsatz ist leicht auf 142,7 Millionen Euro gesunken (Vorjahr: 145,6 Millionen Euro).
    • Die Aufwendungen für die betriebliche Leistung sind auf 151,7 Millionen Euro gestiegen (Vorjahr: 144,7 Millionen Euro).
    • Der Rückgang der Umsatzerlöse ist hauptsächlich auf gesunkene Transfererlöse von 17,9 Millionen Euro zurückzuführen.
    • Trotz des Fehlbetrags zeigt der Verein eine positive sportliche Entwicklung mit 51 Punkten und Platz 8 in der Bundesliga sowie dem Erreichen des Viertelfinals im DFB-Pokal.
    • Der Vorsitzende der Geschäftsführung, Klaus Filbry, blickt optimistisch in die Zukunft und strebt für das laufende Geschäftsjahr ein ausgeglichenes Ergebnis an.






