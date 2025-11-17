SV Werder Bremen Anleihe: Sportlicher Fortschritt trotz Verlusten 2024/25
Werder Bremen meistert finanzielle Hürden mit sportlichem Elan und optimistischem Blick in die Zukunft.
- Der SV Werder Bremen GmbH & Co KG aA weist für das Geschäftsjahr 2024/2025 einen Jahresfehlbetrag von 7,4 Millionen Euro aus.
- Der Konzernumsatz ist leicht auf 142,7 Millionen Euro gesunken (Vorjahr: 145,6 Millionen Euro).
- Die Aufwendungen für die betriebliche Leistung sind auf 151,7 Millionen Euro gestiegen (Vorjahr: 144,7 Millionen Euro).
- Der Rückgang der Umsatzerlöse ist hauptsächlich auf gesunkene Transfererlöse von 17,9 Millionen Euro zurückzuführen.
- Trotz des Fehlbetrags zeigt der Verein eine positive sportliche Entwicklung mit 51 Punkten und Platz 8 in der Bundesliga sowie dem Erreichen des Viertelfinals im DFB-Pokal.
- Der Vorsitzende der Geschäftsführung, Klaus Filbry, blickt optimistisch in die Zukunft und strebt für das laufende Geschäftsjahr ein ausgeglichenes Ergebnis an.
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.