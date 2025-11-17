Frankreich
Ukraine will zahlreiche Rafale-Kampfjets kaufen
- Ukraine plant Kauf von Dutzenden Rafale-Jets.
- Selenskyj und Macron unterzeichnen Absichtserklärung.
- Finanzierung der Jets bleibt unklar, 250 Jets angestrebt.
PARIS (dpa-AFX) - Die Ukraine will nach französischen Angaben Dutzende Rafale-Kampfjets aus Frankreich erwerben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der französische Staatschef Emmanuel Macron unterzeichneten eine Absichtserklärung zum Kauf von bis zu 100 dieser Jets durch Kiew, wie der Élysée-Palast in Paris bestätigte. Auch um das Luftverteidigungssystem SAMP/T soll es demnach gehen. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt.
Macron schrieb auf X von einem "großen Tag". Selenskyj ist derzeit zu seinem neunten Besuch seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen sein Land in Frankreich.
Erst Ende Oktober hatte Selenskyj in Schweden eine ähnliche Absichtserklärung über den künftigen Kauf von bis zu 150 schwedischen Kampfjets des Typs Gripen unterzeichnet. Kiew will so eine Luftflotte von mindestens 250 modernen Jets aufbauen. Jedoch ist die Finanzierung dieser Milliardenkäufe komplett ungeklärt./rbo/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dassault Aviation Aktie
Die Dassault Aviation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,94 % und einem Kurs von 292,8 auf Tradegate (17. November 2025, 12:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dassault Aviation Aktie um +2,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,44 %.
Die Marktkapitalisierung von Dassault Aviation bezifferte sich zuletzt auf 22,47 Mrd..
Dassault Aviation zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5200 %.
Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,00Euro.
Im Jahr 2024 trug die Thales-Beteiligung 375 Mio. Euro zum Nettogewinn von DA bei. Das entspricht 40,6% des konsolidierten Nettogewinns von DA.
Das eigene Geschäft von DA trägt also 59,4% zum Gewinn bei, wird aber nur mit 41,3% der MarketCap bewertet. Allein die Bereinigung dieser Diskrepanz ergibt ein Kurspotential von 44%. Und selbst dann wäre DA noch immer spottbillig.
Ich denke, Du hast mit Deinem Einstieg einen sehr guten Zeitpunkt erwischt. 👍
- Indien kauft 26 Rafale-Kampfflugzeuge aus Frankreich.
- Technologietransfer für indische Waffenproduktion inklusive.
- Lieferung bis 2030, Training in Indien und Frankreich.