    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDassault Aviation AktievorwärtsNachrichten zu Dassault Aviation

    Frankreich

    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ukraine will zahlreiche Rafale-Kampfjets kaufen

    Für Sie zusammengefasst
    • Ukraine plant Kauf von Dutzenden Rafale-Jets.
    • Selenskyj und Macron unterzeichnen Absichtserklärung.
    • Finanzierung der Jets bleibt unklar, 250 Jets angestrebt.
    Frankreich - Ukraine will zahlreiche Rafale-Kampfjets kaufen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    PARIS (dpa-AFX) - Die Ukraine will nach französischen Angaben Dutzende Rafale-Kampfjets aus Frankreich erwerben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der französische Staatschef Emmanuel Macron unterzeichneten eine Absichtserklärung zum Kauf von bis zu 100 dieser Jets durch Kiew, wie der Élysée-Palast in Paris bestätigte. Auch um das Luftverteidigungssystem SAMP/T soll es demnach gehen. Nähere Details waren zunächst nicht bekannt.

    Macron schrieb auf X von einem "großen Tag". Selenskyj ist derzeit zu seinem neunten Besuch seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen sein Land in Frankreich.

    Erst Ende Oktober hatte Selenskyj in Schweden eine ähnliche Absichtserklärung über den künftigen Kauf von bis zu 150 schwedischen Kampfjets des Typs Gripen unterzeichnet. Kiew will so eine Luftflotte von mindestens 250 modernen Jets aufbauen. Jedoch ist die Finanzierung dieser Milliardenkäufe komplett ungeklärt./rbo/DP/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dassault Aviation Aktie

    Die Dassault Aviation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,94 % und einem Kurs von 292,8 auf Tradegate (17. November 2025, 12:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dassault Aviation Aktie um +2,47 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Dassault Aviation bezifferte sich zuletzt auf 22,47 Mrd..

    Dassault Aviation zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,7200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5200 %.

    Die letzten 1 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,00Euro.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dassault Aviation - A3C9Y0 - FR0014004L86

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dassault Aviation. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Frankreich Ukraine will zahlreiche Rafale-Kampfjets kaufen Die Ukraine will nach französischen Angaben Dutzende Rafale-Kampfjets aus Frankreich erwerben. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der französische Staatschef Emmanuel Macron unterzeichneten eine Absichtserklärung zum Kauf von bis zu …