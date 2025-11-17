    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Weitere Verluste - Zurückhaltung vor US-Daten und Nvidia-Zahlen

    • Europas Börsen verzeichnen erneut Verluste am Montag.
    • Anleger warten auf US-Konjunkturdaten und Nvidia-Zahlen.
    • Einzelhandel und Reisen stark betroffen, Ölsektor stabil.
    Weitere Verluste - Zurückhaltung vor US-Daten und Nvidia-Zahlen
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Montag erneut Verluste erlitten. Vor der im weiteren Wochenverlauf erwarteten verspäteten Veröffentlichung wichtiger US-Konjunkturdaten sowie der Geschäftszahlen des Tech-Riesen Nvidia blieben die Anleger vorsichtig.

    Gegen Mittag notierte der EuroStoxx 50 0,65 Prozent tiefer bei 5.657 Punkten. Damit blieb der Leitindex der Eurozone zwar über seinem Tagestief vom Freitag. Ob ihm eine Stabilisierung gelingt, bleibt aber abzuwarten. Ähnlich sah es beim Schweizer SMI mit einem Minus von 0,45 Prozent auf 12.578 Punkte aus. Der britische FTSE 100 verlor 0,16 Prozent auf 9.683 Punkte.

    Im marktbreiten Stoxx Europe 600 notierten fast alle Branchenindizes in der Verlustzone. Am heftigsten erwischte es den Einzelhandel sowie den Reise- und Freizeitsektor . Ein knappes Kursplus schafften lediglich der Öl- und Gas- sowie der Versorgersektor .

    Unternehmensseitig war die Nachrichtenlage am Montag übersichtlich. Die gut gelaufenen Aktien von Prosus verloren nach vorläufigen Zahlen 1,3 Prozent. Damit setzten sich die Gewinnmitnahmen nach dem Rekordhoch am Donnerstag fort. Die niederländische Internet-Beteiligungsholding profitierte im ersten Geschäftshalbjahr von ihren E-Commerce-Geschäften. Hinzu kam eine Wertsteigerung der Beteiligung an dem chinesischen Technologie-Unternehmen Tencent .

    Bei den Anteilseignern der Societe Generale hielt sich die Freude über ein neues, eine Milliarde Euro schweres Aktienrückkaufprogramm in Grenzen: Die Titel, die am Freitag von einem Hoch seit der Finanzkrise im Jahr 2008 zurückgefallen waren, gewannen 0,2 Prozent. Damit entwickelten sie sich immerhin besser als der schwächelnde Bankensektor ./gl/men

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,21 % und einem Kurs von 163,4 auf Tradegate (17. November 2025, 12:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -1,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,73 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,93 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 221,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 235,00USD was eine Bandbreite von +28,13 %/+46,88 % bedeutet.




