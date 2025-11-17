Mutares unter Druck - Beteiligung Steyr Mortors kappt Prognose

Jaja, Mutares und die großen Ankündigungen.





In der Rücksicht sieht man die DInge immer etwas klarer. Wenn man den Kalender um ein Jahr zurückblättert, findet man in der Q3/24-Präsentation ( https://ir.mutares.com/wp-content/uploads/2024/11/20241107_M… ) auf Seite 22 eine Übersicht, die folgendermaßen überschrieben ist:









Sell-side activities to increase in FY 2025 as holding periods reach maturity, with portfolio companies to be exited across all segments with exit proceeds of EUR >200m targeted









Darunter ist eine Reihe von Unternehmen aufgeführt, die Mutares dazu zählt. Es werden, abgesehen von der schon im Oktober 2024 an die Börse gebrachten Steyr keine Namen genannt, nur die Sparten und Umsätze der Firmen werden aufgeführt. Das Ganze liest sich dann so (Nummerierung von mir):









Automotive & Mobility





(1) A&M company 1 -> 350 Mio.









Engineering & Technology





Steyr Motors -> 50 Mio.

(2) E&T company 1 -> 300 Mio.

(3) E&T company 2 -> 150 Mio.









Goods & Services





(4) G&S company 1 -> 100 Mio.

(5) G&S company 2 -> 250 Mio.









Retail & Food





(6) R&F comapy 1 -> 100 Mio.

(7) R&F comany 2 -> 550 Mio.









Macht zusammen sieben Firmen + Steyr, mit 1.850 Mio. € Umsatz, die man dieses Jahr abstoßen wollte.





Real abgestoßen wurde bis dato aber nur ein Teil von Locapharm, zwei Teilbereiche der erst später gekauften Buderus, Clecim (enstpricht mit 50 Mio. € Umsatz und E&T-Zuordnung keiner der oben gelisteten Firmen) und Terranor über einen Teilbörsengang. Für die G&S-Terranor hatte Mutares mit 285 Mio. € Umsatz in 2025 geplant. Sie würde also auch keinem der obigen Kriterien entsprechen. Aber vielleicht handelt es sich ja um die 250 Mio. € Umsatz-Firma.





Die momentane Stand der der großen Ankündigungen aus Q3/24 für 2025 sieht also so aus:





(1) -> kein Exit

(2) -> kein Exit

(3) -> kein Exit

(4) -> kein Exit

(5) -> kein Exit bzw. eventuell Terranor, wenn der Umsatz in 2025 um 35 Mio. € niedriger wäre, als von Mutares annonciert

(6) -> kein Exit

(7) -> kein Exit





Selbst mit den nun noch angekündigten drei Exits wird man das selbstgesteckte Ziel klar verfehlen. Offensichtlich befinden sich die Firmen nicht in einem Zustand, für den potentielle Käufer bereit wären, die von Mutares aufgerufenen Preise zu zahlen.





Greenview, Fasana und Temakinho (Umsatz bei allen (deutlich) unter 50 Mio. €) unter den Tisch fallen, die in der Q1/25-Präsentation (Exits" gelistet wurden. Angesichts der Tasache, daß diese insgesamt mit Verlust veräußert wurden, kein Wunder. Interessanterweise läßt Mutares selbst die Abgängeund(Umsatz bei allen (deutlich) unter 50 Mio. €) unter den Tisch fallen, die in der https://ir.mutares.com/wp-content/uploads/2025/04/20250429_M… ) noch stolz als "gelistet wurden. Angesichts der Tasache, daß diese insgesamt mit Verlust veräußert wurden, kein Wunder.





Noch in ebendieser Präsentation schreibt Mutares übrigens zu den oben gelisteten 7 Firmen (+ Steyr):





"Mutares plans further successful exits until the end of FY 2025: processes for portfolio companies with cumulative revenues of EUR 1.85 bn have already been initiated , gross proceeds of more than EUR 200 million expected on Holding level"





Das scheint man sich dann wohl doch noch einmal anders überlegt zu haben.





Das SFC Solutions bei den Harvesting-Firmen gelistet ist, zeigt, daß die Mutares-Idee des Schmiedens (und späteren Börsenganges) zweier großer Autozulieferer nicht wie gedacht zu funktioneren scheint. Denn SFC wurde Amaneos zugeordnet. Nun aber soll es aber doch separat verkauft werden. Das deutet darauf hin, daß die Amaneos-Idee nicht funktioniert. Ich perönlich vermute, daß hier der (eventuell) gewinnbringende Teil abgestoßen wird, während die Krisenfirmen in der Amaneos-"Bad Bank" verbleiben.





Auch im nächsten Jahr wird man also wohl massiv Firmen "kaufen" müssen, um den Gesamtladen noch ein wenig am Laufen zu halten.





Die Eigenkapitalquote nähert sich mit nun nur noch 17 % vermutlich schon wieder gefährlich der Covenant-Grenze, ab der die Geldgeber den Hahn durch sofortige Fällligstellung der geliehenen Gelder theoretisch zudrehen können. Genaueres weiß man leider nicht, weil über die Verschuldung der Group im Q3-Bericht keine Aussagen getroffen werden. Der Cashburn dürfte allerdings weiterhin erheblich sein.





Donges Steeltec GmbH in den letzten zwei Jahren bei zusammen rund 65 Mio. € Umsatz unterm Strich rund 12 Mio. € Verlust gemacht haben dürfte! Zum Ende noch ein kleiner Goodie: Aus der Umsatz/Gewinn-Grafik auf der von Fozzybaer verlinkten Website ( https://www.northdata.de/DONGES%20STEELTEC%20GmbH,%20Darmsta… ) geht hervor, daß diebei zusammen rundunterm Strich rundgemacht haben dürfte!





Die "erfolgreichen" Sanierer von Mutares scheinen auch hier ganze Arbeit geleistet zu haben! Ich bin schon gespannt auf den Verkaufspreis, den Mutares nur leider wie immer nicht bekanntgeben wird. Aber er wird bestimmt das geheiligte "ROIC target of 7-10x" schaffen. Schade eigentlich, daß man nie erfährt, wieviel Geld Mutares überhaupt in die jeweilige Firma investiert hat - das macht es so wahnsinnig schwer, den jeweiligen "Erfolg" zu beurteilen...





Naja, bestimmt keine böse Absicht. Und für Mutares-Kleinaktionäre reicht ja, daß die Dividende fließt, die man den verwalteten Firmen durch Beratungsgebühren, die man sich immer schön nach Bedarf zurecht legen kann, aus dem Kreuz leiert.





Bis sie dann irgendwann überraschenderweise nicht mehr fließt.







