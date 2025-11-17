AKTIE IM FOKUS
Mutares unter Druck - Beteiligung Steyr Mortors kappt Prognose
- Mutares-Aktien fallen auf Tiefststand seit August.
- Prognosesenkung von Steyr Motors zieht Kurse nach unten.
- Steyr Motors senkt Jahresausblick wegen Auftragsverzögerungen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Kursrutsch infolge einer Prognosesenkung durch die Beteiligung Steyr Motors hat am Montag die Aktien der Beteiligungsgesellschaft Mutares mit nach unten gezogen.
Der Mutares-Kurs fiel bis auf 23,85 Euro und damit auf ein Tief seit August. Zuletzt berappelten sich die Papiere zwar etwas, waren mit einem Minus von fast sechs Prozent auf 26,05 Euro aber immer noch Schlusslicht im Nebenwerte-Index SDax . Damit notieren die Anteilsscheine nun tiefer als vor der Veröffentlichung von Neunmonatszahlen, die vergangenen Donnerstag zunächst einen Erholungsversuch ausgelöst hatten.
Für die Aktien von Steyr Motors ging es in Wien um mehr als drei Prozent auf 44,90 Euro abwärts. Wegen "Verzögerungen bei einigen Aufträgen von internationalen Regierungskunden" musste das Unternehmen am Montag seinen Jahresausblick deutlich kappen.
Im Frühjahr hatte Rüstungsfantasie die Steyr-Motor-Aktien kurzzeitig stark nach oben getrieben, der Hype ebbte aber rasch wieder ab. Mutares hat seither die Beteiligung deutlich reduziert, was dem Unternehmen reichlich Geld zufließen ließ./mis/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur mutares Aktie
Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,09 % und einem Kurs von 16.130 auf Ariva Indikation (17. November 2025, 12:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der mutares Aktie um +4,14 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,12 %.
Die Marktkapitalisierung von mutares bezifferte sich zuletzt auf 548,58 Mio..
mutares zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,7000 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 47,00EUR was eine Bandbreite von +42,03 %/+80,42 % bedeutet.
