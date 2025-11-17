    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBilfinger AktievorwärtsNachrichten zu Bilfinger

    ANALYSE-FLASH

    UBS hebt Ziel für Bilfinger auf 98 Euro - 'Neutral'

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS hebt Kursziel für Bilfinger auf 98 Euro an.
    • Einstufung bleibt bei "Neutral" nach Quartalszahlen.
    • Fokus nun auf Kapitalmarkttag und neue Margenziele.
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bilfinger nach Zahlen zum dritten Quartal von 92 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach den guten Resultaten richteten sich die Blicke nun auf den Kapitalmarkttag des Industriedienstleisters, schrieb Olivier Calvet in einer am Montag vorliegenden Studie. Auf dem dürfte es neuen Margenziele geben./rob/mis/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bilfinger Aktie

    Die Bilfinger Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,52 % und einem Kurs von 99,50 auf Tradegate (17. November 2025, 12:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bilfinger Aktie um +9,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bilfinger bezifferte sich zuletzt auf 3,73 Mrd..

    Bilfinger zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,2400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 99,25EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von -7,35 %/+5,74 % bedeutet.


