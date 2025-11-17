Glasfaser-Reichweite
Plusnet und OpenNet vereinbaren strategische Kooperation
Köln/Neumünster (ots) -
- Plusnet erhält über Open Access-Plattform von OpenNet Zugang zu 350.000
Glasfaseranschlüssen der Stadtwerke in Schleswig-Holstein
- Kooperation stärkt die Netz-Auslastung und ermöglicht Stadtwerken bundesweiten
Vertrieb von regionalen Produkten und Dienstleistungen
- Partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Plattformen beschleunigt den
Glasfaserausbau in Deutschland
Die Plusnet GmbH, deutsches Telekommunikationsunternehmen mit Fokus auf
Geschäftskunden, und OpenNet, ein führender Plattformbetreiber aus Dänemark mit
deutscher Gesellschaft, haben eine strategische Kooperation vereinbart. Ziel der
Zusammenarbeit ist es, den Glasfaserausbau in Deutschland durch die Nutzung und
Vernetzung bestehender Open Access-Infrastrukturen zu beschleunigen.
OpenNet bietet Open Access auf Basis von Glasfasernetzbetreibern - inklusive
Glasfasernetze der Stadtwerke in Schleswig-Holstein, darunter Neumünster,
Flensburg, Geesthacht und die Breitbandnetz Gesellschaft in Breklum.
Schleswig-Holstein gilt mit einer Ausbauquote von 84 Prozent als Vorreiter beim
Glasfaserausbau in Deutschland. Plusnet betreibt mit der Netbridge eine eigene,
bundesweite Connectivity-Handelsplattform und ermöglicht hier bereits
Netzzugänge auf Drittnetze wie etwa der Deutschen Telekom, Glasfaser Nordwest,
Westconnect und weiteren.
Durch die Kooperation mit OpenNet erhält Plusnet nun Zugang zu dessen
Netzpartnern und erweitert so die vermarktbare Glasfaserreichweite via Netbridge
um mehr als 350.000 Anschlüsse in Schleswig-Holstein. Profitieren können hier
interessierte Vermarkter für Privat- und Geschäftskunden.
Zudem profitieren die Stadtwerke in Schleswig-Holstein von jener Nachfrage, die
Plusnet über ihre B2B-Retailkunden sowie Wholesale-Partner mitbringt, um die
Netzauslastung zu stärken und damit noch wirtschaftlicher betreiben zu können.
Perspektivisch haben die Stadtwerke auch die Möglichkeit, den bundesweiten FTTH
Footprint der Plusnet Netbridge zu nutzen.
Diese partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Plattformen schafft Synergien
und fördert den Glasfaserausbau auf nationaler Ebene.
"Für den Erfolg des Glasfaserausbaus in Deutschland ist Open Access der
Schlüssel. Durch Kooperationen von Plattformen wie der zwischen Plusnet und
OpenNet wird dieser Prozess entscheidend beschleunigt", erklärt Jürgen Rohr,
Executive Director Carrier Management bei Plusnet.
"Deutschland ist reif für Open Access. Die Nachfrage ist hoch, die politische
Unterstützung da. Mit unserer deutschen Gesellschaft bringen wir ein erprobtes
