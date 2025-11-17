Aktien-Rendite in USA und Europa auf dem Rückzug – Schwellenländer profitieren

Sie nutzten ein einheitliches Rahmenmodell für alle untersuchten Regionen, das sie an lokale Besonderheiten anpassten. Das Modell schätzte Gesamtrenditen als Summe aus Gewinnwachstum, Bewertungsänderungen und Dividendenrendite, wobei Annahmen speziell auf die Treiber und die Indexzusammensetzung jedes Marktes zugeschnitten wurden.

"Während zyklische Kräfte die Märkte zeitweise beeinflussen werden, erwarten wir, dass die dominierenden Treiber in diesem Zeitraum struktureller Natur sind: nominales Wachstumstrend, Profitabilität und Margenverhalten, Ausgangsbewertungen und das politische Umfeld", stellen die Analysten von Goldman Sachs fest.

KI war der bestimmende Trend des Jahres, und Schwellenmärkte waren angesichts von Volatilität in Lieferketten, Zöllen und Währungen gefragt, wodurch Investoren ihre Portfolios diversifizierten. Die Analysten von Goldman Sachs erwarten, dass diese Trends anhalten.

"Historisch fällt Dollar-Schwäche mit einer Outperformance außerhalb der USA zusammen, was global diversifizierten Portfolios eine zusätzliche Chance bietet", meinen die Analysten.

Die Analysten von Goldman Sachs sind trotz der Debatte über eine mögliche KI-Blase mit dem aktuellen Kursverlauf globaler Aktien zufrieden.

Die Investmentbank prognostiziert ein jährliches Wachstum globaler Aktien von 7,7 Prozent. Obwohl die Bewertungen bei etwa dem 19-fachen Forward-Earnings starten, gehen sie davon aus, dass sie im Laufe des Jahrzehnts leicht sinken werden.

Schwellenmärkte werden im nächsten Jahrzehnt im Fokus stehen und sich als zentrale Renditetreiber etablieren, da sie andere Regionen, einschließlich der USA, übertreffen.

Die Bank prognostiziert ein Wachstum der Schwellenmärkte von 10,9 Prozent, getrieben durch starkes Gewinnwachstum in China und Indien.

Japan, dessen Nikkei-225-Index bisher in diesem Jahr um 27,4 Prozent gestiegen ist, werde 8,2 Prozent Rendite erzielen, so die Analysten. In Europa beliefe sich dieser Wert auf 7,1 Prozent. Die USA würden laut dem Bericht mit 6,5 Prozent die kleinsten erwarteten Gewinne erzielen, so Goldman Sachs.

