Bereit zum Ausbruch

Nach einem ausgeprägten Doppelhoch um 39,58 US-Dollar haben sich Käufer aus der Akte zurückgezogen und das Papier auf den niedrigsten Stand seit November 2020 auf 18,61 US-Dollar im Frühjahr dieses Jahres talwärts geschickt. Erst dort drehte der Trend, eine erste wichtige Impulswelle reichte bis in die Nähe des 200-Wochen-Durchschnitts um 27,23 US-Dollar heran. Nach einigen Wochen ging es in der zweiten Jahreshälfte noch einmal runter, diesmal aber auf nur 21,96 US-Dollar, wodurch in diesem Jahr ein höheres Tief ausgebildet werden konnte und damit einen wichtigen Baustein zur inversen SKS-Formation beigetragen hat. In den letzten Wochen waren weitere Kapitalzuflüsse in Woodside Energy zu verzeichnen gewesen, sodass nun wieder die Nackenlinie der SKS-Formation in den Fokus der Anleger rückt.

Ein erfolgreicher Wochenschlusskurs oberhalb der Nackenlinie sowie des 200-Wochen-Durchschnitts oberhalb von 27,50 US-Dollar könnte die Initialzündung für die Auflösung der inversen SKS-Formation darstellen, im Anschluss könnten Kursziele bei 29,72 und rechnerisch 33,00 US-Dollar für das Woodside-Energy-Papier ausgerufen werden. Eine entsprechende Positionierung kann bereits jetzt schon erfolgen, wobei kurzzeitige Rücksetzer bis auf 25,09 US-Dollar grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden sollten. Ein bärischer Fall würde erst durch einen Rückfall unter die rechte Schulter von 21,96 US-Dollar in Erscheinung treten, eine solche Entwicklung würde unmittelbare Abwärtsrisiken zurück auf 20,60 US-Dollar hervorrufen.

Woodside Energy Ltd. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: Sobald Woodside Energy auf Wochenbasis über 27,50 US-Dollar ansteigt, wird eine weitere Aufwärtsbewegung bis auf 33,00 US-Dollar sehr wahrscheinlich und würde sich für den Einstieg in Long-Positionen anbieten. Der Anlagehorizont dürfte hierbei jedoch einige Wochen bis Monate betragen, weshalb ein längerer Anlagehorizont beachtet werden muss. Eine Verlustbegrenzung sollte wegen eines anschließenden Pullbacks das Niveau von vorläufig 25,60 US-Dollar noch nicht überschreiten, ein solches Szenario würde sich für einen verspäteten Einstieg oder für eine Aufstockung der Position anbieten.

