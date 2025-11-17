Bei dieser Rohstoff-Aktie zeichnet sich jetzt ein Mega-Ausbruch ab!

Nicht nur am Aktienmarkt, auch bei Rohstoffen ist es in den vergangenen Jahren zu beachtlichen Kursgewinnen gekommen. Glänzten 2025 insbesondere Edelmetallen wie Gold und Silber mit kräftigen Preisanstiegen – begünstigt auch durch den anhaltenden Wertverlust des US-Dollars –, überzeugten in den Jahren zuvor vor allem Soft Commodities wie Orangensaft , Kaffee und Kakao . Hier ist es auch aufgrund von Klimawandelfolgen zu großen Ernteausfällen gekommen, die auch im Supermarkt für höhere Preise sorgten.

Im Unterschied dazu präsentierte sich Rohöl schwach. Sowohl die Nordseesorte Brent als auch West Texas Intermediate (WTI) fielen gegen den Trend und dass, obwohl mit Russland zumindest für den Globalen Westen einer der wichtigsten Exporteure vom Markt genommen wurde. Eine schwache Nachfrage bei gleichzeitig steigenden Förderquoten der OPEC+ Staaten sowie in den USA verhinderten bislang eine Erholung der seit Februar 2022 fallenden Preise. Auch für das kommende Jahr sieht eine Mehrheit der Expertinnen und Experten einen stagnierenden Ölpreis. Der Großteil der Schätzungen bewegt sich zwischen 60 und 70 US-Dollar pro Barrel Brent.

Exxon Mobil trotzt niedrigeren Rohölpreisen

In diesem herausfordernden Umfeld konnte sich die Aktie von Exxon Mobil vergleichsweise gut behaupten. Sie handelte trotz des Gegenwindes, den der fallende Ölpreis bedeutet, stabil. Der Grund hierfür waren eine anhaltend zufriedenstellende Ertragslage und operative Verbesserungen. Vor allem die Ölfelder vor der Küste Guyana erwiesen sich für das Unternehmen als Glücksgriff, der zu einer signifikanten Ausweitung der Fördermenge beigetragen hat. Unterdessen kommt die Erschließung einer Lagerstätte in den Vereinigten Arabischen Emiraten schneller voran als ursprünglich geplant.

Bei der Aktie hat das im vergangenen Halbjahr für Rückenwind gesorgt. Inzwischen ist die charttechnische Ausgangslage als so konstruktiv zu bezeichnen, dass es hier zu einem Ausbruch und einer anschließenden Rallye kommen könnte – ganz ohne, dass das Unternehmen auf einen steigenden Rohölpreis angewiesen ist.

Exxon Mobil Chartsignale

Mittelfristiger Aufwärtstrend: Innerhalb eines übergeordneten, mehrjährigen Seitwärtstrends handelt Exxon Mobil seit April in einer Anstiegsbewegung.

Innerhalb eines übergeordneten, mehrjährigen Seitwärtstrends handelt Exxon Mobil seit April in einer Anstiegsbewegung. Wachsende Trendstärke: Die Aufwärtsbewegung der Aktie gewinnt an Fahrt. Sowohl der RSI als auch der MACD zeigen eine Zunahme der Dynamik.

Die Aufwärtsbewegung der Aktie gewinnt an Fahrt. Sowohl der RSI als auch der MACD zeigen eine Zunahme der Dynamik. Ausbruchschance: Ein charttechnischer Ausbruch ist in unmittelbarer Reichweite. Dieser könnte für eine Anschlussrallye und neue Allzeithochs sorgen.

Ein charttechnischer Ausbruch ist in unmittelbarer Reichweite. Dieser könnte für eine Anschlussrallye und neue Allzeithochs sorgen. Solide Unterstützungen: Zur Unterseite ist Exxon Mobil durch zahlreiche Unterstützungen abgesichert. Das sorgt für ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

Neue Allzeithochs nur noch eine Frage der Zeit?

Langfristig handelt Exxon Mobil in einem übergeordneten Aufwärtstrend. Gegenüber dem Stand vor fünf Jahren (Stichtag: 17. November 2025) konnte die Aktie unter Berücksichtigung von Höhe und Tiefen um 230,6 Prozent zulegen. Die Dividende mitberücksichtigt beträgt die Gesamtrendite sogar 304,5 Prozent. Das bedeutet gegenüber dem US-Gesamtmarktindex S&P 500 eine signifikante Outperformance. Dessen Gesamtrendite lag im selben Zeitraum bei 102,3 Prozent.

Doch ganz so makellos, wie es auf den ersten Blick erscheint, ist die Bilanz nicht, denn in vergangenen drei Jahren bewegte sich Exxon Mobile kaum vom Fleck. Wer erst nach dem starken Anstieg zwischen November 2020 und dem Dezember 2022 investiert hat, musste sich mit einer gegenüber dem S&P 500 deutlich geringeren Performance zufrieden geben.

Charttechnischer Ausbruch rückt näher

Im April sorgte schließlich der Zoll-Crash für ein neues Mehrjahrestief und damit auch ein technisches Verkaufssignal. An der 200-Tage-Linie, die damit als langfristige Unterstützung bestätigt wurde, gelang den Käuferinnen und Käufern allerdings ein Rebound. Seither befindet sich die Aktie in einem mittelfristigen Aufwärtstrend.

Dieser wird durch eine Erholung des Relative-Stärke-Index (RSI) sowie einer vorangegangenen Bodenbildung im Trendstärkeindikator MACD unterstützt. Der notiert inzwischen bequem oberhalb der Nulllinie und zeigt damit einen intakten Aufwärtstrend der Aktie an. Die konnte vor wenigen Wochen somit auch die 50-Tage-Linie zurückerobern und schließlich in den zurückliegenden Tagen an den Widerstand bei 120 US-Dollar heranrücken.

Ihm könnte ein Ausbruch auf neue Allzeithochs folgen

Hier handelt Exxon Mobil angesichts des technischen Rückenwindes mit der Chance auf einen charttechnischen Ausbruch. Ein Kurs oberhalb von 120 US-Dollar würde das höchste Kursniveau seit mehr als einem Jahr und damit ein Kaufsignal bedeuten. Bis zum Rekordhoch bei 126,34 US-Dollar wäre es dann nur noch ein Katzensprung und es würde sich die Möglichkeit einer Anschlussrallye ergeben.

Da der RSI von überkauften Niveaus noch ein gutes Stück entfernt ist und auch der MACD noch keine Überhitzung des mittelfristigen Aufwärtstrends anzeigt, sind in diesem Fall zweistellige Kursgewinne gegenüber dem Ausbruchsniveau denkbar.

Es fehlt weder an Unterstützungen noch an Katalysatoren

Gleichzeitig ist die Aktie nach unten hin gut abgesichert. Im Bereich von 100 bis 110 US-Dollar liegt eine breite Unterstützungszone mit zahlreichen Supports, darunter die beiden gleitenden Durchschnitte. Unter diesen Preisbereich dürfte es für die Aktie nur im Falle eines Einbruchs des Rohölpreises gehen.

Umgekehrt dürften Preissteigerungen die Chance auf einen Ausbruch signifikant erhöhen. Hierfür liegen eine Reihe von Katalysator vor: Ein US-Angriff auf Venezuela, sinkende Förderquoten der OPEC-Staaten oder ein an Breite gewinnender konjunktureller Aufschwung sowie steigende Energiepreise im Zusammenhang mit dem Auf- und Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz.

Faire Bewertung, Zuversicht an der Wall Street

Beim Blick auf die Unternehmensbewertung ergibt sich ein gemischtes Bild. Für 2026 ist Exxon Mobil mit dem 16,1-Fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet. Das liegt um rund ein Viertel über dem Fünfjahresmittel von 12,9. Beim Verhältnis zwischen Unternehmenswert und EBITDA (EV/EBITDA) sowie beim Kurs-Buch-Verhältnis wiederum ist der Ölriese im Rahmen seiner historischen Norm bewertet. Auch im Branchenvergleich zeigt sich in Abhängigkeit von der betrachteten Kennziffer entweder eine leichte Über- oder eine geringfügige Unterbewertung. Damit könnten charttechnische Impulse zunächst eine wichtigere Rolle spielen als der Unternehmenswert. Die Dividendenrendite liegt unterdessen nach einer Anhebung von 4 Prozent vor zwei Wochen bei 3,45 Prozent.

Für Wall-Street-Expertinnen und -Experten jedenfalls sind neue Allzeithochs nur noch eine Frage der Zeit. Deren mittleres Kursziel liegt bei 128,44 US-Dollar. Das entspricht gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag einer Upside von 7,7 Prozent. Der Konsens zur Aktie lautet aktuell „Übergewichten“ mit 8 Kaufempfehlungen sowie 5 weiteren zum Aufstocken. Darüber hinaus liegen 13 Bewertungen mit „Halten“ und eine zum Reduzieren von Position vor. Dabei geht selbst der pessimistischste Analyst mit einem Kursziel von 105 US-Dollar vom Halten der charttechnischen Unterstützungen aus, während die optimistischste Einschätzung den fairen Wert bei 156 US-Dollar veranschlagt.

Exxon Mobil auf einen Blick

ISIN: US30231G1022

US30231G1022 Börsenwert: 503,07 Milliarden US-Dollar

503,07 Milliarden US-Dollar Dividendenrendite: 3,45 Prozent

3,45 Prozent KGVe 2026: 16,1

16,1 Durchschnittliche Analystenempfehlung: Übergewichten

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

