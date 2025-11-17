Illegale E-Zigaretten machen schätzungsweise 40 bis 60 Prozent des deutschen Marktes aus / Hunderte Millionen Euro Steuerausfälle

Berlin (ots) -



- Onlinehandel, EU-Regelungsunterschiede und überlastete Behörden befeuern den

boomenden Schwarzmarkt

- Nicht versteuertes E-Liquid kostet rund 10 Euro pro Liter - gegenüber 300 Euro

bei ordnungsgemäßer Besteuerung



Der illegale Handel mit E-Zigaretten hat sich in Deutschland zu einem

Milliardengeschäft entwickelt: Laut einer neuen Studie, die von HG Innovation

Limited in Auftrag gegeben und von FTI Consulting durchgeführt wurde, entfallen

inzwischen 40 bis 60 Prozent des Gesamtabsatzes auf den Schwarzmarkt. Die

Untersuchung mit dem Titel Der Schwarzmarkt für E-Zigaretten in Deutschland:

Strukturen, Dynamiken und regulatorische Herausforderungen zeigt: Hohe Steuern,

wachsende Regulierung und unzureichende Durchsetzung führen zu Steuerausfällen

von bis zu 390 Millionen Euro allein im Jahr 2024.







Innovation die erste umfassende Analyse der Schattenwirtschaft rund um

E-Zigaretten in Deutschland. Basierend auf Interviews mit Behörden und

Branchenexperten sowie Marktanalysen beleuchtet die Studie, wie überlastete

Vollzugsstrukturen, grenzüberschreitende Regelungslücken und komplexe

EU-Regelwerke kriminellen Netzwerken den Weg geebnet haben.



"Der unkontrollierte Zustrom illegaler Produkte untergräbt den Verbraucherschutz

und benachteiligt verantwortungsbewusste Hersteller. "Wir möchten gemeinsam mit

den deutschen Behörden und Marktakteuren an klaren und konsistenten Regeln

arbeiten - mit dem Ziel, den Schwarzmarkt wirksam einzudämmen", erklärt ein

Sprecher von ELFBAR und LOST MARY, zwei globalen Marken von HG Innovation.



Organisierte Netzwerke hinter dem Boom



Vom Produzenten außerhalb der EU über Zwischenhändler bis hin zu Online-Shops

und Kiosken in Deutschland: Organisierte kriminelle Gruppen nutzen Unterschiede

in Besteuerung, Regulierung und Kontrolle zwischen den Mitgliedstaaten aus, um

Millionen illegaler Produkte in den Markt zu schleusen.



Länder ohne oder mit niedriger Verbrauchsteuer - insbesondere die Niederlande -

dienen dabei als Einfallstore in den Binnenmarkt.



Warum Verbraucher illegal kaufen



Preis, Produktvielfalt und leichte Zugänglichkeit treiben die Nachfrage.

Onlinehändler ohne ausreichende Altersprüfung schaffen Zugang für Minderjährige

und bieten enorme Preisvorteile: Nicht versteuertes E-Liquid kostet etwa 10 Euro

pro Liter, gegenüber rund 300 Euro pro Liter, wenn es ordnungsgemäß besteuert

wird.



Überlastete Kontrolle, begrenzte Wirkung



Rund 98 Prozent aller E-Zigaretten Lieferungen nach Deutschland werden nicht

kontrolliert. Viele Anbieter operieren außerhalb der EU und entziehen sich damit

deutscher Zuständigkeit. Unterschiedliche nationale Vorschriften für Seite 1 von 2 Seite 2 ►





