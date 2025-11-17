    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFTI Consulting AktievorwärtsNachrichten zu FTI Consulting

    Studie zeigt

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Illegale E-Zigaretten machen schätzungsweise 40 bis 60 Prozent des deutschen Marktes aus / Hunderte Millionen Euro Steuerausfälle

    Berlin (ots) -

    - Onlinehandel, EU-Regelungsunterschiede und überlastete Behörden befeuern den
    boomenden Schwarzmarkt
    - Nicht versteuertes E-Liquid kostet rund 10 Euro pro Liter - gegenüber 300 Euro
    bei ordnungsgemäßer Besteuerung

    Der illegale Handel mit E-Zigaretten hat sich in Deutschland zu einem
    Milliardengeschäft entwickelt: Laut einer neuen Studie, die von HG Innovation
    Limited in Auftrag gegeben und von FTI Consulting durchgeführt wurde, entfallen
    inzwischen 40 bis 60 Prozent des Gesamtabsatzes auf den Schwarzmarkt. Die
    Untersuchung mit dem Titel Der Schwarzmarkt für E-Zigaretten in Deutschland:
    Strukturen, Dynamiken und regulatorische Herausforderungen zeigt: Hohe Steuern,
    wachsende Regulierung und unzureichende Durchsetzung führen zu Steuerausfällen
    von bis zu 390 Millionen Euro allein im Jahr 2024.

    Als Markeninhaber von ELFBAR und LOST MARY in der Europäischen Union liefert HG
    Innovation die erste umfassende Analyse der Schattenwirtschaft rund um
    E-Zigaretten in Deutschland. Basierend auf Interviews mit Behörden und
    Branchenexperten sowie Marktanalysen beleuchtet die Studie, wie überlastete
    Vollzugsstrukturen, grenzüberschreitende Regelungslücken und komplexe
    EU-Regelwerke kriminellen Netzwerken den Weg geebnet haben.

    "Der unkontrollierte Zustrom illegaler Produkte untergräbt den Verbraucherschutz
    und benachteiligt verantwortungsbewusste Hersteller. "Wir möchten gemeinsam mit
    den deutschen Behörden und Marktakteuren an klaren und konsistenten Regeln
    arbeiten - mit dem Ziel, den Schwarzmarkt wirksam einzudämmen", erklärt ein
    Sprecher von ELFBAR und LOST MARY, zwei globalen Marken von HG Innovation.

    Organisierte Netzwerke hinter dem Boom

    Vom Produzenten außerhalb der EU über Zwischenhändler bis hin zu Online-Shops
    und Kiosken in Deutschland: Organisierte kriminelle Gruppen nutzen Unterschiede
    in Besteuerung, Regulierung und Kontrolle zwischen den Mitgliedstaaten aus, um
    Millionen illegaler Produkte in den Markt zu schleusen.

    Länder ohne oder mit niedriger Verbrauchsteuer - insbesondere die Niederlande -
    dienen dabei als Einfallstore in den Binnenmarkt.

    Warum Verbraucher illegal kaufen

    Preis, Produktvielfalt und leichte Zugänglichkeit treiben die Nachfrage.
    Onlinehändler ohne ausreichende Altersprüfung schaffen Zugang für Minderjährige
    und bieten enorme Preisvorteile: Nicht versteuertes E-Liquid kostet etwa 10 Euro
    pro Liter, gegenüber rund 300 Euro pro Liter, wenn es ordnungsgemäß besteuert
    wird.

    Überlastete Kontrolle, begrenzte Wirkung

    Rund 98 Prozent aller E-Zigaretten Lieferungen nach Deutschland werden nicht
    kontrolliert. Viele Anbieter operieren außerhalb der EU und entziehen sich damit
    deutscher Zuständigkeit. Unterschiedliche nationale Vorschriften für
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Studie zeigt Illegale E-Zigaretten machen schätzungsweise 40 bis 60 Prozent des deutschen Marktes aus / Hunderte Millionen Euro Steuerausfälle - Onlinehandel, EU-Regelungsunterschiede und überlastete Behörden befeuern den boomenden Schwarzmarkt - Nicht versteuertes E-Liquid kostet rund 10 Euro pro Liter - gegenüber 300 Euro bei ordnungsgemäßer Besteuerung Der illegale Handel mit …