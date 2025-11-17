Wirtschaft
Dax dreht ins Minus - Anleger werden vorsichtiger
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag nach einem halbwegs freundlichen Start bis zum Mittag in den roten Bereich gedreht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.775 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent unter dem Freitagsniveau. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Heidelberg Materials und Rheinmetall, am Ende Siemens, Bayer und Infineon.
"Der Handel zeigt sich zum Wochenstart im weiteren Verlauf etwas schwächer", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Die Investoren achten heute genau darauf, ob die handelstechnische Unterstützung bei 23.850 Punkten auf Schlusskursbasis halten kann." Auf diesem Kursniveau verlaufe aktuell die 200er-Tageslinie, die einen wichtigen Gradmesser für die Verfassung des Gesamtmarkts darstelle.
"Da der heutige Tageskalender stark ausgedünnt ist, wird der weitere Handelsverlauf in den USA eine wesentliche Rolle spielen", so Lipkow. "Sollte zu erneuten Kursrückgängen kommen, wird dies auch den Dax 40 in Mitleidenschaft ziehen." Das Sentiment bleibe vorsichtig positiv gestimmt, die Marktteilnehmer seien jedoch wesentlich zurückhaltender geworden.
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmittag schwächer: Ein Euro kostete 1,1598 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8622 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 64,40 US-Dollar; das waren genau ein Cent oder 0,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Siemens Energy Aktie, die nach positiven Quartalszahlen kurzfristig gestiegen ist, aber durch Marktängste und Gewinnmitnahmen beeinflusst wird. Zudem werden die Bewertung, die mittelfristigen Margenziele und die Kursaussichten im Kontext der aktuellen Marktsituation erörtert.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Siemens Energy eingestellt.
Trapos schrieb 14.11.25, 07:12
Irgend wie liest es sich als hat man gestern Abend einen Put gekauft und jetzt schaut es zuminderst momentan nicht so gut aus.Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
Profi2000 schrieb 05.11.25, 11:35
richtig, eng für dich wird es aber wenn ich bei SE einsteige, das ist dann der Zeitpunkt wo die Aktie dreht. Natürlich nach unten.
Profi2000 schrieb 27.10.25, 17:49
stimmt, der Kurs gibt dir Recht - aber alles andere ist fernab jeglicher Realität. Ich kaufe die Aktie nicht und liege damit vermutlich genauso falsch wie ich vor zig Jahren bei Apple damit lag. Oder ich halte Microsoft und Talanx mehr als ein Jahrzehnt und "nichts" tut sich, verkaufe und danach beginnt eine jahrelange Hausse.
