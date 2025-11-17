ANALYSE-FLASH
DZ Bank passt fairen Wert für Netflix nach Aktiensplit an
- DZ Bank senkt fairen Wert für Netflix auf 145 USD.
- Einstufung bleibt "Kaufen" nach Aktiensplit.
- Netflix profitiert von exklusiven Inhalten und Dollar.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix nach dem vollzogenen Aktiensplit von 1.500 auf 145 US-Dollar angepasst und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das aktuelle Kursniveau und der nach dem Aktiensplit optisch günstigere Titel böten eine hervorragende Einstiegsmöglichkeit in die boomende Streamingwelt, schrieb Markus Leistner in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Streaming-Gigant profitiere weiterhin von seinen exklusiven Inhalten, der günstigeren, werbefinanzierten Abo-Variante sowie von einem schwachen US-Dollar. Die Pipeline sei für das Abschlussquartal bestens gefüllt, und mit der letzten Staffel von "Stranger Things" erscheine zudem ein Serienhit mit Suchtpotenzial. Netflix führte einen Aktiensplit im Verhältnis 10:1 durch. Das heißt: Wer 10 Aktien im Depot hatte, hält künftig 100. Der rechnerische Wert der Aktie sinkt damit um 90 Prozent; der bereinigte Schlusskurs der Aktie liegt damit bei 111,217 Dollar./rob/la/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Netflix Aktie
Die Netflix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -89,97 % und einem Kurs von 96,12 auf Tradegate (17. November 2025, 12:37 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Netflix Aktie um +0,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,60 %.
Die Marktkapitalisierung von Netflix bezifferte sich zuletzt auf 40,42 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.410,00USD. Von den letzten 5 Analysten der Netflix Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.275,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 1.500,00USD was eine Bandbreite von +1.241,26 %/+1.477,95 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Netflix - 552484 - US64110L1061
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Netflix. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Sagt ein BörsenVeteran nach Split nie. :-)
„Die Netflix-Aktie hatte zuletzt einen sehr starken Run. Inzwischen ist sie aber sowohl überkauft als auch überbewertet. Es ist an der Zeit, Gewinne mitzunehmen!“
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19336130-absturz-netflix-gewinne-sichern-wird-s-teuer