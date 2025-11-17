Jefferies hebt Ziel für Munich Re auf 600 Euro - 'Hold'

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Münchener Rück Aktie

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,92 % und einem Kurs von 541,2 auf Tradegate (17. November 2025, 12:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Münchener Rück Aktie um +1,23 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,95 %.

Die Marktkapitalisierung von Münchener Rück bezifferte sich zuletzt auf 70,52 Mrd..

Münchener Rück zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 20,000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 606,63EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 555,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 650,00EUR was eine Bandbreite von +2,82 %/+20,41 % bedeutet.