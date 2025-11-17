Diskussion um Rentenpaket bis Jahresende abschließen

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzler Friedrich Merz dringt trotz des wieder aufgeflammten Streits über die Rente auf zügige Entscheidungen. "Ich wünsche mir, dass wir diese Diskussion zum Jahresende abgeschlossen haben", sagte der CDU-Chef beim Wirtschaftsgipfel der "Süddeutschen Zeitung" in Berlin. Auf eine Frage, ob man das geplante Rentenpaket verschieben sollte, sagte er, man könne über alles reden. Man habe aber nicht nur dieses Gesetz zur Entscheidung anstehen.

Merz wies auf die auch vorgesehene Einführung einer "Aktivrente" mit Anreizen für längeres Arbeiten hin. "Wenn wir am 1. Januar 2026 die Aktivrente haben wollen, und ich will sie zum 1. Januar 2026 haben, dann müssen wir dieses Gesetzgebungspaket noch durch den Bundestag bringen." Es müsse dann zudem noch durch den Bundesrat, der am 19. Dezember seine Sitzung hat.