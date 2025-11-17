    StartseitevorwÃ¤rtsNachrichtenvorwÃ¤rtsPressemitteilungenvorwÃ¤rtsNachricht

    Internationale Auszeichnung

    EDEKA als "Brand of the Year" ausgezeichnet (FOTO)

    Hamburg (ots) -

    - World Branding Awards ehren EDEKA als einzige deutsche Supermarktkette
    - EDEKA Ã¼berzeugt mit hohem Gesamtergebnis
    - Bewertung basiert auf Dreiklang: Markenbewertung, Online-Voting und
    Verbraucher:innenbefragung

    EDEKA wurde bei den renommierten 2025-2026 World Branding Awards in Osaka
    (Japan) mit dem Titel "Brand of the Year" ausgezeichnet. Damit ist EDEKA die
    einzige Supermarktkette aus Deutschland, die in diesem Jahr den internationalen
    Markenpreis erhalten hat. Die World Branding Awards gelten als eines der
    weltweit fÃ¼hrenden Programme zur Ehrung herausragender Marken. Die Auswahl der
    PreistrÃ¤ger basiert auf drei SÃ¤ulen: einer unabhÃ¤ngigen Markenbewertung, einer
    umfangreichen Verbraucher:innenbefragung sowie einem Ã¶ffentlichen Voting.

    "Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung. Sie bestÃ¤tigt einmal mehr, dass die
    Marke EDEKA fÃ¼r Millionen Menschen in Deutschland relevant und vertrauenswÃ¼rdig
    ist", sagt Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co.
    KG. "Der Preis ist eine Anerkennung fÃ¼r die tÃ¤gliche Arbeit unserer
    selbststÃ¤ndigen Kaufleute und aller Mitarbeitenden. Erst durch sie wird EDEKA zu
    einem echten Lebensbegleiter und zu einem Zuhause fÃ¼r alle, die Lebensmittel
    lieben."

    Der international renommierte Award, organisiert vom World Branding Forum, wurde
    zum zwanzigsten Mal an die Spitzenmarken der teilnehmenden LÃ¤nder verliehen.
    Dabei handelt es sich um Marken, die in ihrem Heimatland einen hohen
    Bekanntheitsgrad genieÃŸen und auf Basis der Bewertungskriterien als wirklich
    auÃŸergewÃ¶hnlich bewertet wurden. EDEKA erzielte ein sehr hohes Gesamtergebnis
    von 70 Prozent und Ã¼berzeugte dabei besonders stark in der Befragung der
    Verbraucher:innen. Die Preisverleihung fand heute im Osaka City Museum of Fine
    Arts statt und versammelte fÃ¼hrende Markenvertreter aus aller Welt. 1.092 Marken
    aus 66 LÃ¤ndern wurden als Marke des Jahres nominiert, davon wurden weniger als
    100 Gewinner gekÃ¼rt.

    Mit dem Award darf EDEKA ab sofort das offizielle Siegel "Brand of the Year" in
    seiner Kommunikation tragen und nutzen. In den kommenden Monaten wird die
    Auszeichnung in den digitalen KanÃ¤len wie edeka.de und den Social-Media-KanÃ¤len
    von EDEKA, der EDEKA-App sowie im Newsletter sichtbar gemacht.

    Ãœber den Award

    Die World Branding Awards sind die wichtigsten Auszeichnungen des World Branding
    Forums. Mit den Awards werden die Leistungen einiger der besten Marken der Welt
    gewÃ¼rdigt. Die Gewinner werden auf der Grundlage von Markenbewertung,
    Marktforschung und einer Ã¶ffentlichen Online-Abstimmung ausgewÃ¤hlt. Weitere
    Informationen finden Sie unter https://awards.brandingforum.org/ .

    EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative

    Das Profil des mittelstÃ¤ndisch und genossenschaftlich geprÃ¤gten EDEKA-Verbunds
    basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen
    rund 3.200 selbststÃ¤ndige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie Ã¼bernehmen auf
    Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der fÃ¼r LebensmittelqualitÃ¤t und
    Genuss steht. UnterstÃ¼tzt werden sie von sieben regionalen GroÃŸhandelsbetrieben,
    die tÃ¤glich frische Ware in die EDEKA-MÃ¤rkte liefern und darÃ¼ber hinaus von
    Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der
    EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das
    nationale WarengeschÃ¤ft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben
    Lebensmittel" und gibt vielfÃ¤ltige Impulse zur Realisierung
    verbundÃ¼bergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount
    setzt sie darÃ¼ber hinaus erfolgreiche Akzente im DiscountgeschÃ¤ft.
    Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem
    online-basierten Lieferdienst Picnic und das GroÃŸverbrauchergeschÃ¤ft mit dem
    EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds
    ab. EDEKA erzielte 2024 mit rund 10.900 MÃ¤rkten und rund 413.000
    Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 75,3 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200
    Auszubildenden ist EDEKA einer der fÃ¼hrenden Ausbilder in Deutschland.

