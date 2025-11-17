Internationale Auszeichnung
EDEKA als "Brand of the Year" ausgezeichnet (FOTO)
Hamburg (ots) -
- World Branding Awards ehren EDEKA als einzige deutsche Supermarktkette
- EDEKA Ã¼berzeugt mit hohem Gesamtergebnis
- Bewertung basiert auf Dreiklang: Markenbewertung, Online-Voting und
Verbraucher:innenbefragung
EDEKA wurde bei den renommierten 2025-2026 World Branding Awards in Osaka
(Japan) mit dem Titel "Brand of the Year" ausgezeichnet. Damit ist EDEKA die
einzige Supermarktkette aus Deutschland, die in diesem Jahr den internationalen
Markenpreis erhalten hat. Die World Branding Awards gelten als eines der
weltweit fÃ¼hrenden Programme zur Ehrung herausragender Marken. Die Auswahl der
PreistrÃ¤ger basiert auf drei SÃ¤ulen: einer unabhÃ¤ngigen Markenbewertung, einer
umfangreichen Verbraucher:innenbefragung sowie einem Ã¶ffentlichen Voting.
- World Branding Awards ehren EDEKA als einzige deutsche Supermarktkette
- EDEKA Ã¼berzeugt mit hohem Gesamtergebnis
- Bewertung basiert auf Dreiklang: Markenbewertung, Online-Voting und
Verbraucher:innenbefragung
EDEKA wurde bei den renommierten 2025-2026 World Branding Awards in Osaka
(Japan) mit dem Titel "Brand of the Year" ausgezeichnet. Damit ist EDEKA die
einzige Supermarktkette aus Deutschland, die in diesem Jahr den internationalen
Markenpreis erhalten hat. Die World Branding Awards gelten als eines der
weltweit fÃ¼hrenden Programme zur Ehrung herausragender Marken. Die Auswahl der
PreistrÃ¤ger basiert auf drei SÃ¤ulen: einer unabhÃ¤ngigen Markenbewertung, einer
umfangreichen Verbraucher:innenbefragung sowie einem Ã¶ffentlichen Voting.
"Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung. Sie bestÃ¤tigt einmal mehr, dass die
Marke EDEKA fÃ¼r Millionen Menschen in Deutschland relevant und vertrauenswÃ¼rdig
ist", sagt Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co.
KG. "Der Preis ist eine Anerkennung fÃ¼r die tÃ¤gliche Arbeit unserer
selbststÃ¤ndigen Kaufleute und aller Mitarbeitenden. Erst durch sie wird EDEKA zu
einem echten Lebensbegleiter und zu einem Zuhause fÃ¼r alle, die Lebensmittel
lieben."
Der international renommierte Award, organisiert vom World Branding Forum, wurde
zum zwanzigsten Mal an die Spitzenmarken der teilnehmenden LÃ¤nder verliehen.
Dabei handelt es sich um Marken, die in ihrem Heimatland einen hohen
Bekanntheitsgrad genieÃŸen und auf Basis der Bewertungskriterien als wirklich
auÃŸergewÃ¶hnlich bewertet wurden. EDEKA erzielte ein sehr hohes Gesamtergebnis
von 70 Prozent und Ã¼berzeugte dabei besonders stark in der Befragung der
Verbraucher:innen. Die Preisverleihung fand heute im Osaka City Museum of Fine
Arts statt und versammelte fÃ¼hrende Markenvertreter aus aller Welt. 1.092 Marken
aus 66 LÃ¤ndern wurden als Marke des Jahres nominiert, davon wurden weniger als
100 Gewinner gekÃ¼rt.
Mit dem Award darf EDEKA ab sofort das offizielle Siegel "Brand of the Year" in
seiner Kommunikation tragen und nutzen. In den kommenden Monaten wird die
Auszeichnung in den digitalen KanÃ¤len wie edeka.de und den Social-Media-KanÃ¤len
von EDEKA, der EDEKA-App sowie im Newsletter sichtbar gemacht.
Ãœber den Award
Die World Branding Awards sind die wichtigsten Auszeichnungen des World Branding
Forums. Mit den Awards werden die Leistungen einiger der besten Marken der Welt
gewÃ¼rdigt. Die Gewinner werden auf der Grundlage von Markenbewertung,
Marktforschung und einer Ã¶ffentlichen Online-Abstimmung ausgewÃ¤hlt. Weitere
Informationen finden Sie unter https://awards.brandingforum.org/ .
EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative
Das Profil des mittelstÃ¤ndisch und genossenschaftlich geprÃ¤gten EDEKA-Verbunds
basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen
rund 3.200 selbststÃ¤ndige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie Ã¼bernehmen auf
Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der fÃ¼r LebensmittelqualitÃ¤t und
Genuss steht. UnterstÃ¼tzt werden sie von sieben regionalen GroÃŸhandelsbetrieben,
die tÃ¤glich frische Ware in die EDEKA-MÃ¤rkte liefern und darÃ¼ber hinaus von
Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der
EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das
nationale WarengeschÃ¤ft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben
Lebensmittel" und gibt vielfÃ¤ltige Impulse zur Realisierung
verbundÃ¼bergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount
setzt sie darÃ¼ber hinaus erfolgreiche Akzente im DiscountgeschÃ¤ft.
Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem
online-basierten Lieferdienst Picnic und das GroÃŸverbrauchergeschÃ¤ft mit dem
EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds
ab. EDEKA erzielte 2024 mit rund 10.900 MÃ¤rkten und rund 413.000
Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 75,3 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200
Auszubildenden ist EDEKA einer der fÃ¼hrenden Ausbilder in Deutschland.
Pressekontakt:
EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG
Unternehmenskommunikation
Tel. 040 / 6377 - 2182
E-Mail: mailto:presse@edeka.de
https://verbund.edeka
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51907/6159785
OTS: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG
Marke EDEKA fÃ¼r Millionen Menschen in Deutschland relevant und vertrauenswÃ¼rdig
ist", sagt Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co.
KG. "Der Preis ist eine Anerkennung fÃ¼r die tÃ¤gliche Arbeit unserer
selbststÃ¤ndigen Kaufleute und aller Mitarbeitenden. Erst durch sie wird EDEKA zu
einem echten Lebensbegleiter und zu einem Zuhause fÃ¼r alle, die Lebensmittel
lieben."
Der international renommierte Award, organisiert vom World Branding Forum, wurde
zum zwanzigsten Mal an die Spitzenmarken der teilnehmenden LÃ¤nder verliehen.
Dabei handelt es sich um Marken, die in ihrem Heimatland einen hohen
Bekanntheitsgrad genieÃŸen und auf Basis der Bewertungskriterien als wirklich
auÃŸergewÃ¶hnlich bewertet wurden. EDEKA erzielte ein sehr hohes Gesamtergebnis
von 70 Prozent und Ã¼berzeugte dabei besonders stark in der Befragung der
Verbraucher:innen. Die Preisverleihung fand heute im Osaka City Museum of Fine
Arts statt und versammelte fÃ¼hrende Markenvertreter aus aller Welt. 1.092 Marken
aus 66 LÃ¤ndern wurden als Marke des Jahres nominiert, davon wurden weniger als
100 Gewinner gekÃ¼rt.
Mit dem Award darf EDEKA ab sofort das offizielle Siegel "Brand of the Year" in
seiner Kommunikation tragen und nutzen. In den kommenden Monaten wird die
Auszeichnung in den digitalen KanÃ¤len wie edeka.de und den Social-Media-KanÃ¤len
von EDEKA, der EDEKA-App sowie im Newsletter sichtbar gemacht.
Ãœber den Award
Die World Branding Awards sind die wichtigsten Auszeichnungen des World Branding
Forums. Mit den Awards werden die Leistungen einiger der besten Marken der Welt
gewÃ¼rdigt. Die Gewinner werden auf der Grundlage von Markenbewertung,
Marktforschung und einer Ã¶ffentlichen Online-Abstimmung ausgewÃ¤hlt. Weitere
Informationen finden Sie unter https://awards.brandingforum.org/ .
EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative
Das Profil des mittelstÃ¤ndisch und genossenschaftlich geprÃ¤gten EDEKA-Verbunds
basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen
rund 3.200 selbststÃ¤ndige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie Ã¼bernehmen auf
Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der fÃ¼r LebensmittelqualitÃ¤t und
Genuss steht. UnterstÃ¼tzt werden sie von sieben regionalen GroÃŸhandelsbetrieben,
die tÃ¤glich frische Ware in die EDEKA-MÃ¤rkte liefern und darÃ¼ber hinaus von
Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der
EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das
nationale WarengeschÃ¤ft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben
Lebensmittel" und gibt vielfÃ¤ltige Impulse zur Realisierung
verbundÃ¼bergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount
setzt sie darÃ¼ber hinaus erfolgreiche Akzente im DiscountgeschÃ¤ft.
Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem
online-basierten Lieferdienst Picnic und das GroÃŸverbrauchergeschÃ¤ft mit dem
EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds
ab. EDEKA erzielte 2024 mit rund 10.900 MÃ¤rkten und rund 413.000
Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 75,3 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200
Auszubildenden ist EDEKA einer der fÃ¼hrenden Ausbilder in Deutschland.
Pressekontakt:
EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG
Unternehmenskommunikation
Tel. 040 / 6377 - 2182
E-Mail: mailto:presse@edeka.de
https://verbund.edeka
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51907/6159785
OTS: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG
Autor folgen