EDEKA als "Brand of the Year" ausgezeichnet (FOTO)

- World Branding Awards ehren EDEKA als einzige deutsche Supermarktkette

- EDEKA Ã¼berzeugt mit hohem Gesamtergebnis

- Bewertung basiert auf Dreiklang: Markenbewertung, Online-Voting und

Verbraucher:innenbefragung



EDEKA wurde bei den renommierten 2025-2026 World Branding Awards in Osaka

(Japan) mit dem Titel "Brand of the Year" ausgezeichnet. Damit ist EDEKA die

einzige Supermarktkette aus Deutschland, die in diesem Jahr den internationalen

Markenpreis erhalten hat. Die World Branding Awards gelten als eines der

weltweit fÃ¼hrenden Programme zur Ehrung herausragender Marken. Die Auswahl der

PreistrÃ¤ger basiert auf drei SÃ¤ulen: einer unabhÃ¤ngigen Markenbewertung, einer

umfangreichen Verbraucher:innenbefragung sowie einem Ã¶ffentlichen Voting.





"Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung. Sie bestÃ¤tigt einmal mehr, dass die

Marke EDEKA fÃ¼r Millionen Menschen in Deutschland relevant und vertrauenswÃ¼rdig

ist", sagt Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co.

KG. "Der Preis ist eine Anerkennung fÃ¼r die tÃ¤gliche Arbeit unserer

selbststÃ¤ndigen Kaufleute und aller Mitarbeitenden. Erst durch sie wird EDEKA zu

einem echten Lebensbegleiter und zu einem Zuhause fÃ¼r alle, die Lebensmittel

lieben."



Der international renommierte Award, organisiert vom World Branding Forum, wurde

zum zwanzigsten Mal an die Spitzenmarken der teilnehmenden LÃ¤nder verliehen.

Dabei handelt es sich um Marken, die in ihrem Heimatland einen hohen

Bekanntheitsgrad genieÃŸen und auf Basis der Bewertungskriterien als wirklich

auÃŸergewÃ¶hnlich bewertet wurden. EDEKA erzielte ein sehr hohes Gesamtergebnis

von 70 Prozent und Ã¼berzeugte dabei besonders stark in der Befragung der

Verbraucher:innen. Die Preisverleihung fand heute im Osaka City Museum of Fine

Arts statt und versammelte fÃ¼hrende Markenvertreter aus aller Welt. 1.092 Marken

aus 66 LÃ¤ndern wurden als Marke des Jahres nominiert, davon wurden weniger als

100 Gewinner gekÃ¼rt.



Mit dem Award darf EDEKA ab sofort das offizielle Siegel "Brand of the Year" in

seiner Kommunikation tragen und nutzen. In den kommenden Monaten wird die

Auszeichnung in den digitalen KanÃ¤len wie edeka.de und den Social-Media-KanÃ¤len

von EDEKA, der EDEKA-App sowie im Newsletter sichtbar gemacht.



Ãœber den Award



Die World Branding Awards sind die wichtigsten Auszeichnungen des World Branding

Forums. Mit den Awards werden die Leistungen einiger der besten Marken der Welt

gewÃ¼rdigt. Die Gewinner werden auf der Grundlage von Markenbewertung,

Marktforschung und einer Ã¶ffentlichen Online-Abstimmung ausgewÃ¤hlt. Weitere

Informationen finden Sie unter https://awards.brandingforum.org/ .



EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-Initiative



Das Profil des mittelstÃ¤ndisch und genossenschaftlich geprÃ¤gten EDEKA-Verbunds

basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen

rund 3.200 selbststÃ¤ndige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie Ã¼bernehmen auf

Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der fÃ¼r LebensmittelqualitÃ¤t und

Genuss steht. UnterstÃ¼tzt werden sie von sieben regionalen GroÃŸhandelsbetrieben,

die tÃ¤glich frische Ware in die EDEKA-MÃ¤rkte liefern und darÃ¼ber hinaus von

Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der

EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das

nationale WarengeschÃ¤ft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben

Lebensmittel" und gibt vielfÃ¤ltige Impulse zur Realisierung

verbundÃ¼bergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount

setzt sie darÃ¼ber hinaus erfolgreiche Akzente im DiscountgeschÃ¤ft.

Fachhandelsformate wie trinkgut, NATURKIND oder budni, die Kooperation mit dem

online-basierten Lieferdienst Picnic und das GroÃŸverbrauchergeschÃ¤ft mit dem

EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds

ab. EDEKA erzielte 2024 mit rund 10.900 MÃ¤rkten und rund 413.000

Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 75,3 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200

Auszubildenden ist EDEKA einer der fÃ¼hrenden Ausbilder in Deutschland.



