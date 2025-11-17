Der Skoda Elroq ist das 'German Car of the Year' 2026 (FOTO)
Weiterstadt (ots) - > Der Skoda Elroq setzt sich im Finale gegen vier weitere
Klassensieger durch
> Expertenjury fällte ihr Urteil nach zwei Tagen intensiver Fahrvergleiche der
Finalisten
> Hochrangig besetzte Jury aus 40 deutschen und internationalen Top-Journalisten
wählte die Finalisten aus insgesamt 80 Fahrzeugneuheiten
> Der Skoda Elroq punktet besonders mit Qualität und Umwelteigenschaften und
wird zudem beim Preis-Leistungs-Verhältnis sowie Handling, Fahrspaß und Antrieb
stark bewertet
Der Skoda Elroq ist das 'German Car of the Year' 2026. Nach dem Sieg in der
'Kompaktklasse' setzte sich das elektrische Modell im Finale am 14. und 15.
Oktober auch gegen die vier weiteren Klassensieger durch. Eine Expertenjury aus
40 internationalen Top-Journalisten hatte den Elroq zuvor ins Finale gewählt.
Der Erfolg für den Skoda Elroq ist auch eine Bestätigung der Elektrostrategie
des Unternehmens durch die deutschen und internationalen Fachjuroren.
Klaus Zellmer, CEO von Skoda Auto, nahm die Auszeichnung (https://www.linkedin.c
om/posts/klaus-zellmer-441b5b1b8_elroq-gcoty-quality-activity-739611071162363494
4-50N-?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAACrZe8BwSwwZ0xfxAWroW
r7BMM-wdCZ5cs) von Jens Meiners und Bernd Hitzemann, Initiatoren des 'German Car
of the Year'-Awards, an der Skoda Unternehmenszentrale in Mlada Boleslav
entgegen.
Die Auszeichnung 'German Car of the Year' bewertet die Neuerscheinungen der
letzten 12 Monate und wird seit acht Jahren vergeben. Sie gehört zu den
begehrtesten Preisen der Automobilindustrie in Deutschland. Eine Jury aus rund
40 deutschen und internationalen Journalisten wählte zunächst in fünf Klassen
ihren Favoriten. Aus diesen Klassensiegern ermittelte die Expertenjury an einem
Testwochenende den Gesamtsieger. Damit hatte die Jury die Gelegenheit,
Erfahrungen aus Präsentationen und Testfahrten einem weiteren Realitätscheck zu
unterziehen und damit ein besonders fundiertes Urteil zu fällen. Für den Skoda
Elroq führten am Ende Top-Urteile bei den Umwelteigenschaften und der Qualität
sowie starke Bewertungen im Preis-Leistungs-Verhältnis, bei Handling, Fahrspaß
und Antrieb zum Titel 'German Car oft he Year'.
Jens Meiners, Mitgründer der 'German Car of the Year Awards', führt aus: "Der
Skoda Elroq hat die Juroren in der Summe seiner Eigenschaften begeistert und er
zeigt vorbildlich, welches hohe Qualitätsniveau moderne Elektroautos bieten."
Der Skoda Elroq wurde Ende 2024 vorgestellt und hat sich in kurzer Zeit in
Deutschland zu einem Erfolgsmodell entwickelt. Im Oktober 2025 war der Elroq mit
3.320 Fahrzeugen erstmals das BEV mit den meisten Neuzulassungen in Deutschland.
Damit trägt er dazu bei, dass Skoda bei den batterieelektrischen Fahrzeugen nach
den ersten zehn Monaten des Jahres mit einem Marktanteil von 9,3 Prozent auf
Rang zwei der Zulassungsstatistik liegt - vor allen Premiumanbietern und vor
allen reinen Elektrofahrzeugherstellern. Das moderne Design sowie verschiedene
Leistungsstufen und Batteriegrößen kombiniert mit hoher Reichweite, moderner
Sicherheitstechnologie und viel Platz zu einem attraktiven Preis sprechen für
das kompakte E-SUV.
