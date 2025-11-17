Der Skoda Elroq ist das 'German Car of the Year' 2026 (FOTO)

Weiterstadt (ots) - > Der Skoda Elroq setzt sich im Finale gegen vier weitere

> Der Skoda Elroq punktet besonders mit Qualität und Umwelteigenschaften undwird zudem beim Preis-Leistungs-Verhältnis sowie Handling, Fahrspaß und Antriebstark bewertetDer Skoda Elroq ist das 'German Car of the Year' 2026. Nach dem Sieg in der'Kompaktklasse' setzte sich das elektrische Modell im Finale am 14. und 15.Oktober auch gegen die vier weiteren Klassensieger durch. Eine Expertenjury aus40 internationalen Top-Journalisten hatte den Elroq zuvor ins Finale gewählt.Der Erfolg für den Skoda Elroq ist auch eine Bestätigung der Elektrostrategiedes Unternehmens durch die deutschen und internationalen Fachjuroren.Klaus Zellmer, CEO von Skoda Auto, nahm die Auszeichnung (https://www.linkedin.com/posts/klaus-zellmer-441b5b1b8_elroq-gcoty-quality-activity-7396110711623634944-50N-?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAACrZe8BwSwwZ0xfxAWroWr7BMM-wdCZ5cs) von Jens Meiners und Bernd Hitzemann, Initiatoren des 'German Carof the Year'-Awards, an der Skoda Unternehmenszentrale in Mlada Boleslaventgegen.Die Auszeichnung 'German Car of the Year' bewertet die Neuerscheinungen derletzten 12 Monate und wird seit acht Jahren vergeben. Sie gehört zu denbegehrtesten Preisen der Automobilindustrie in Deutschland. Eine Jury aus rund40 deutschen und internationalen Journalisten wählte zunächst in fünf Klassenihren Favoriten. Aus diesen Klassensiegern ermittelte die Expertenjury an einemTestwochenende den Gesamtsieger. Damit hatte die Jury die Gelegenheit,Erfahrungen aus Präsentationen und Testfahrten einem weiteren Realitätscheck zuunterziehen und damit ein besonders fundiertes Urteil zu fällen. Für den SkodaElroq führten am Ende Top-Urteile bei den Umwelteigenschaften und der Qualitätsowie starke Bewertungen im Preis-Leistungs-Verhältnis, bei Handling, Fahrspaßund Antrieb zum Titel 'German Car oft he Year'.Jens Meiners, Mitgründer der 'German Car of the Year Awards', führt aus: "DerSkoda Elroq hat die Juroren in der Summe seiner Eigenschaften begeistert und erzeigt vorbildlich, welches hohe Qualitätsniveau moderne Elektroautos bieten."Der Skoda Elroq wurde Ende 2024 vorgestellt und hat sich in kurzer Zeit inDeutschland zu einem Erfolgsmodell entwickelt. Im Oktober 2025 war der Elroq mit3.320 Fahrzeugen erstmals das BEV mit den meisten Neuzulassungen in Deutschland.Damit trägt er dazu bei, dass Skoda bei den batterieelektrischen Fahrzeugen nachden ersten zehn Monaten des Jahres mit einem Marktanteil von 9,3 Prozent aufRang zwei der Zulassungsstatistik liegt - vor allen Premiumanbietern und vorallen reinen Elektrofahrzeugherstellern. Das moderne Design sowie verschiedeneLeistungsstufen und Batteriegrößen kombiniert mit hoher Reichweite, modernerSicherheitstechnologie und viel Platz zu einem attraktiven Preis sprechen fürdas kompakte E-SUV.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/6159789OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH