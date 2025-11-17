    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    Der Skoda Elroq ist das 'German Car of the Year' 2026 (FOTO)

    Weiterstadt (ots) - > Der Skoda Elroq setzt sich im Finale gegen vier weitere
    Klassensieger durch

    > Expertenjury fällte ihr Urteil nach zwei Tagen intensiver Fahrvergleiche der
    Finalisten

    > Hochrangig besetzte Jury aus 40 deutschen und internationalen Top-Journalisten
    wählte die Finalisten aus insgesamt 80 Fahrzeugneuheiten

    > Der Skoda Elroq punktet besonders mit Qualität und Umwelteigenschaften und
    wird zudem beim Preis-Leistungs-Verhältnis sowie Handling, Fahrspaß und Antrieb
    stark bewertet

    Der Skoda Elroq ist das 'German Car of the Year' 2026. Nach dem Sieg in der
    'Kompaktklasse' setzte sich das elektrische Modell im Finale am 14. und 15.
    Oktober auch gegen die vier weiteren Klassensieger durch. Eine Expertenjury aus
    40 internationalen Top-Journalisten hatte den Elroq zuvor ins Finale gewählt.
    Der Erfolg für den Skoda Elroq ist auch eine Bestätigung der Elektrostrategie
    des Unternehmens durch die deutschen und internationalen Fachjuroren.

    Klaus Zellmer, CEO von Skoda Auto, nahm die Auszeichnung (https://www.linkedin.c
    om/posts/klaus-zellmer-441b5b1b8_elroq-gcoty-quality-activity-739611071162363494
    4-50N-?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAACrZe8BwSwwZ0xfxAWroW
    r7BMM-wdCZ5cs) von Jens Meiners und Bernd Hitzemann, Initiatoren des 'German Car
    of the Year'-Awards, an der Skoda Unternehmenszentrale in Mlada Boleslav
    entgegen.

    Die Auszeichnung 'German Car of the Year' bewertet die Neuerscheinungen der
    letzten 12 Monate und wird seit acht Jahren vergeben. Sie gehört zu den
    begehrtesten Preisen der Automobilindustrie in Deutschland. Eine Jury aus rund
    40 deutschen und internationalen Journalisten wählte zunächst in fünf Klassen
    ihren Favoriten. Aus diesen Klassensiegern ermittelte die Expertenjury an einem
    Testwochenende den Gesamtsieger. Damit hatte die Jury die Gelegenheit,
    Erfahrungen aus Präsentationen und Testfahrten einem weiteren Realitätscheck zu
    unterziehen und damit ein besonders fundiertes Urteil zu fällen. Für den Skoda
    Elroq führten am Ende Top-Urteile bei den Umwelteigenschaften und der Qualität
    sowie starke Bewertungen im Preis-Leistungs-Verhältnis, bei Handling, Fahrspaß
    und Antrieb zum Titel 'German Car oft he Year'.

    Jens Meiners, Mitgründer der 'German Car of the Year Awards', führt aus: "Der
    Skoda Elroq hat die Juroren in der Summe seiner Eigenschaften begeistert und er
    zeigt vorbildlich, welches hohe Qualitätsniveau moderne Elektroautos bieten."

    Der Skoda Elroq wurde Ende 2024 vorgestellt und hat sich in kurzer Zeit in
    Deutschland zu einem Erfolgsmodell entwickelt. Im Oktober 2025 war der Elroq mit
    3.320 Fahrzeugen erstmals das BEV mit den meisten Neuzulassungen in Deutschland.
    Damit trägt er dazu bei, dass Skoda bei den batterieelektrischen Fahrzeugen nach
    den ersten zehn Monaten des Jahres mit einem Marktanteil von 9,3 Prozent auf
    Rang zwei der Zulassungsstatistik liegt - vor allen Premiumanbietern und vor
    allen reinen Elektrofahrzeugherstellern. Das moderne Design sowie verschiedene
    Leistungsstufen und Batteriegrößen kombiniert mit hoher Reichweite, moderner
    Sicherheitstechnologie und viel Platz zu einem attraktiven Preis sprechen für
    das kompakte E-SUV.

    Pressekontakt:

    Ulrich Bethscheider-Kieser
    Leiter Produkt- und Markenkommunikation
    Telefon +49 6150 133 121
    E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de

    Karel Müller
    Media Relations
    Telefon: +49 6150 133 115
    E-Mail: mailto:karel.mueller@skoda-auto.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/6159789
    OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH


