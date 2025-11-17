    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA
    JPMORGAN stuft NVIDIA CORP auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nvidia vor Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 215 US-Dollar belassen. Der KI-Chipkonzern könnte abermals die Erwartungen übertreffen und den Geschäftsausblick anheben, schrieb Harlan Sur in einer am Montag vorliegenden Studie. So liege die Nachfrage weiterhin deutlich über der Verfügbarkeit von KI-Hochleistungschips./rob/mis/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2025 / 19:20 / EST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 01:00 / EST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,33 % und einem Kurs von 163,2EUR auf Tradegate (17. November 2025, 12:50 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Harlan Sur
    Analysiertes Unternehmen: NVIDIA CORP
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 215
    Kursziel alt: 215
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


