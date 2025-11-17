Schwarz-Gruppe baut Rechenzentrum für elf Milliarden Euro im Spreewald
Für Sie zusammengefasst
- Schwarz-Gruppe investiert 11 Milliarden Euro.
- Neues Rechenzentrum in Lübbenau geplant.
- Größte Einzelinvestition in Unternehmensgeschichte.
LÜBBENAU (dpa-AFX) - Die Schwarz-Gruppe, Muttergesellschaft von Lidl, investiert elf Milliarden Euro in ein neues Rechenzentrum in Lübbenau im Spreewald. Es sei die größte Einzelinvestition der Unternehmensgeschichte, sagte Christian Müller, Co-Vorstandschef der Digitalsparte Schwarz Digits./agy/DP/mis
