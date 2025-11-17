JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Dies schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Montag vorliegenden Studie mit Blick auf die jüngsten Ereignisse wie die Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers./mis/rob/laVeröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2025 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 168,8EUR auf Tradegate (17. November 2025, 12:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Sheila Kahyaoglu

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 255

Kursziel alt: 255

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

