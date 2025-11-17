    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBoeing AktievorwärtsNachrichten zu Boeing
    JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 US-Dollar belassen. Dies schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Montag vorliegenden Studie mit Blick auf die jüngsten Ereignisse wie die Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers./mis/rob/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 17:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2025 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 168,8EUR auf Tradegate (17. November 2025, 12:53 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Sheila Kahyaoglu
    Analysiertes Unternehmen: BOEING CO
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 255
    Kursziel alt: 255
    Währung: USD
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
