Delivery Hero Aktie deutlicher Kursrutsch - 17.11.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Delivery Hero Aktie. Mit einer Performance von -4,17 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Delivery Hero Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,09 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -4,17 % im Minus. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Delivery Hero abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -28,58 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Delivery Hero Aktie damit um -8,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -27,91 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Delivery Hero eine negative Entwicklung von -38,72 % erlebt.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,51 % geändert.

Delivery Hero Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -8,62 % 1 Monat -27,91 % 3 Monate -28,58 % 1 Jahr -56,02 %

Informationen zur Delivery Hero Aktie

Es gibt 298 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,85 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?

Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.