    USD/JPY

    Ruhiger Handel - USD/JPY notiert bei 154,79900 JPY

    Kaum Bewegung: USD/JPY pendelt um 154,79900 JPY.

    Foto: adobe.stock.com
    USD/JPY tritt auf der Stelle. Mit +0,17 % Veränderung bewegt sich der Kurs weiter seitwärts um 154,79900JPY.

    USD/JPY Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,42 %
    1 Monat +2,73 %
    3 Monate +5,11 %
    1 Jahr +0,09 %

    Angenommen, Sie hätten vor 10 Jahren 10.000JPY in USD/JPY gesteckt. Damals lag der Kurs bei 123,5064JPY. Heute steht er bei 154,79900JPY. Das Investment wäre auf 12.533,7JPY gewachsen – eine Steigerung von +25,34 %.

    Informationen zum Japanischen Yen

    Der Japanische Yen (JPY) zählt zu den wichtigsten Reservewährungen und gilt als sicherer Hafen in Krisenzeiten. Das Währungspaar EUR-JPY spiegelt nicht nur Handelsströme zwischen Europa und Japan wider, sondern auch globale Risikoaversion. Schwankungen im Kurs beeinflussen Exporte, Investitionen und Kapitalflüsse maßgeblich.

    Ob ein Investment in USD/JPY sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des {währungspaar}-Kurses berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Konjunkturdaten können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch ein Investment über Devisen-ETFs oder -ETNs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    USD/JPY

    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
