Silber explodiert plus +1,02 % auf 51,06 USD

    Silberpreis

    Bullen dominieren den Handel: Silber legt +1,02 % zu und notiert bei 51,06USD. Damit bestätigt sich der intakte Aufwärtstrend, der kurzfristig neue Kursziele eröffnen könnte.

    Silber Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,39 %
    1 Monat -6,07 %
    3 Monate +33,97 %
    1 Jahr +69,04 %

    Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 14,18205USD. Heute, bei 51,06USD, wäre daraus ein Vermögen von 36.000,4USD geworden – ein Plus von +260,00 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Silber im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Die psychologischen Aspekte der Preisbildung und eine mögliche Flucht in Edelmetalle bei Bitcoin-Schwäche werden hervorgehoben. Die Kursentwicklung zeigt eine Verdopplung in 18 Monaten, was auf steigende Nachfrage hinweist. Insgesamt herrscht eine optimistische, aber unsichere Stimmung unter den Anlegern.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Silber eingestellt.

    Zur Silber Diskussion

    Informationen zu Silber

    Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.

    Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Silber

    ISIN:XD0002746952WKN:CG3AB1



    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
