DFSK E5 PLUS feiert in Ecuador ein bahnbrechendes Debüt und ist damit Vorreiter auf dem lateinamerikanischen Markt

QUITO, Ecuador, 17.November 2025 /PRNewswire/ -- DFSK, die NEV-Tochtermarke der SERES-Gruppe, gab heute die offizielle Markteinführung des Plug-in-Hybrid-SUV E5 PLUS der Mittelklasse auf dem ecuadorianischen Markt bekannt, die im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit Automekano, einem führenden Automobilunternehmen in Ecuador, erfolgt. Diese weltweite Markteinführung ist ein entscheidender Schritt in der strategischen Entwicklung von DFSK in Lateinamerika.

Das Modell E5 PLUS hat spezielle Höhentests in Ecuador erfolgreich bestanden. Bei den Testfahrten am Tag der Markteinführung zeigte das Modell seine volle Anpassungsfähigkeit an komplexe und unterschiedliche Straßenverhältnisse - von befestigten Straßen in der Stadt bis hin zu hochgelegenen und bergigen unbefestigten Terrains.

Der E5 PLUS ist mit dem SERES-Super-Elektro-Hybrid-System ausgestattet, das auch in Höhenlagen eine robuste und stabile Leistung liefert, so dass das Fahrzeug auch steile Bergstraßen problemlos bewältigen kann. Seine Frequency Selective Damping (FSD) Stoßdämpfer passen die Dämpfungskraft automatisch an die Unebenheiten der Fahrbahn an und sorgen so für ein komfortables und sanftes Fahrverhalten auch auf unebenen Schotterstraßen.

Das E5 PLUS ist mit einer 360°-Panoramasicht und einer transparenten Gehäusefunktion ausgestattet. Diese Funktionen bieten eine klare und umfassende Sicht auf die Umgebung des Fahrzeugs und den Bereich unter dem Fahrgestell, was die Fahrsicherheit und das Vertrauen in bergige, enge Kurven und komplexe Bedingungen deutlich erhöht. Darüber hinaus ist das Fahrzeug mit 2 Millimeterwellen-Radargeräten, 6 Ultraschall-Radargeräten und 5 HD-Kameras ausgestattet - insgesamt 13 leistungsstarke Wahrnehmungssensoren, die einen präzisen Einblick in die Straßenverhältnisse in Echtzeit bieten. Dies bildet eine solide Grundlage für Fahrsicherheit und ein intelligentes Fahrerlebnis, das auch in komplexen Szenarien wie engen Kurven eine Rundum-Unterstützung bietet.

Der globale Plan für nachhaltige Entwicklung von DFSK: Angetrieben von der "Intelligenten + Neuen Energie"

Die Einführung des E5 PLUS ist für DFSK ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg von einem Produktexporteur zu einer aufgewerteten Marke für intelligente und neue Energie.

Seit der Einführung der Plug-in-Hybridtechnologie in Ecuador im August 2024 hat die E5-Serie von DFSK das Vertrauen und die Anerkennung der lokalen Verbraucher gewonnen, die sich auf ihre zuverlässige Qualität und Leistung verlassen können. Jüngste Zahlen bestätigen, dass die Baureihe von Januar bis Oktober 2025 mit einem Marktanteil von 3,9 % den siebten Platz bei den kumulierten Verkäufen auf dem ecuadorianischen Markt für Hybridfahrzeuge einnimmt.

Die Einführung des E5 PLUS bereichert nicht nur die Produktpalette, sondern verkörpert auch die strategische Ausrichtung der Marke: Durch intelligentere technologische Merkmale wie das SERES-Super-Hybrid-System, ein intelligentes Cockpit, ein intelligentes Fahrwerk sowie auf die lokalen Bedürfnisse zugeschnittene Optimierungen frischt DFSK sein Markenimage umfassend auf und strebt danach, der bevorzugte Partner der ecuadorianischen Verbraucher im neuen Energiezeitalter zu werden.

Santiago Vásconez, Generaldirektor von Automekano, erklärte: "Die Einführung des E5 PLUS ist ein Bekenntnis zur Zukunft und zur Praxis einer sauberen, umweltbewussten Mobilität. Dies ist Ausdruck unseres unermüdlichen Engagements für Ecuador, unsere Kunden und die technologische Entwicklung der Region."

DFSK hält konsequent an dem Markenversprechen fest, "gewöhnliche Menschen durch zugängliche intelligente Technologie zu befähigen, zu Helden des Alltags zu werden". Mit Blick auf die Zukunft wird DFSK in andere Überseemärkte, einschließlich Ägypten, expandieren, um seine globale Marktpräsenz zu stärken. DFSK ist bestrebt, gemeinsam mit seinen Kunden auf der ganzen Welt für Verbesserungen zu sorgen.

