Sozialversicherung legt Digital-Positionspapier vor / "Europa braucht praxisnahe Regeln für eine zukunftsfähige Verwaltung"
Berlin (ots) - Kritisch, digital, souverän - Mit diesem Selbstverständnis
treiben die Träger der Deutschen Sozialversicherung den digitalen Wandel in
Europa aktiv voran. In einem gemeinsam veröffentlichten Positionspapier
bekräftigen die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), die Deutsche
Rentenversicherung Bund (DRV) und der GKV-Spitzenverband jeweils ihren Anspruch,
Digitalisierung verantwortungsvoll zu gestalten, und fordern klare politische
und rechtliche Rahmenbedingungen auf europäischer und nationaler Ebene.
"Die Sozialversicherung ist längst ein Motor der Digitalisierung in Europa",
betont Dr. Stephan Fasshauer, Hauptgeschäftsführer der DGUV. "Digitale
Innovation ist gelebte Prävention - und ein wichtiger Schlüssel für
Bürokratieabbau. KI-gestützte Analysen helfen, Risiken früher zu erkennen und
Prävention gezielter umzusetzen. Wenn wir Daten intelligent vernetzen, können
wir Verwaltung vereinfachen, Sicherheit am Arbeitsplatz stärken und die
Wettbewerbsfähigkeit Europas sozial absichern."
Digitalisierung als Chance - nicht als Zwang
Millionen Versicherte sowie Mitglieder der Renten-, Kranken-, Pflege- und
Unfallversicherung profitieren bereits heute von digitalen und KI-gestützten
Anwendungen. Für die Träger der Sozialversicherung in Deutschland ist die
digitale Transformation kein Selbstzweck, sondern eine Chance zur aktiven
Gestaltung.
Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, betont: "Die
Digitalisierung in der Rentenversicherung ist ein Schlüssel für einen einfachen,
effizienten und sicheren Zugang für unsere Versicherten. Digitale Verfahren
ermöglichen schnelle und transparente Leistungen und helfen uns, demografische
Herausforderungen zu bewältigen. Dabei verbinden wir technologische Innovation
mit sozialer Verantwortung."
Ob digitale Renteninformationen oder automatisierte Unfallmeldungen - diese
Beispiele zeigen, wie die Digitalisierung den Alltag von Millionen Menschen
spürbar erleichtert.
Außerdem ist die digitale Vernetzung die Grundlage moderner
Gesundheitsversorgung, erklärt Dr. Martin Krasney, Mitglied des Vorstandes beim
GKV-Spitzenverband. "Elektronische Patientenakten, KI-gestützte Analysen und
interoperable Systeme verbessern Qualität, Sicherheit und Service. Für uns gilt:
Digitalisierung muss Nutzen für die Versorgung und für die Versicherten
schaffen."
Die deutsche Sozialversicherung ist damit nicht nur Garant für Stabilität und
Verlässlichkeit, sondern auch ein Treiber für Modernisierung und Fortschritt in
Deutschland und Europa. Damit sie ihre Rolle als Gestalterin des digitalen
Wandels voll ausfüllen kann, braucht es jedoch vor allem einen weiten
