Sozialversicherung legt Digital-Positionspapier vor / "Europa braucht praxisnahe Regeln für eine zukunftsfähige Verwaltung"

Berlin (ots) - Kritisch, digital, souverän - Mit diesem Selbstverständnis

treiben die Träger der Deutschen Sozialversicherung den digitalen Wandel in

Europa aktiv voran. In einem gemeinsam veröffentlichten Positionspapier

bekräftigen die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), die Deutsche

Rentenversicherung Bund (DRV) und der GKV-Spitzenverband jeweils ihren Anspruch,

Digitalisierung verantwortungsvoll zu gestalten, und fordern klare politische

und rechtliche Rahmenbedingungen auf europäischer und nationaler Ebene.



"Die Sozialversicherung ist längst ein Motor der Digitalisierung in Europa",

betont Dr. Stephan Fasshauer, Hauptgeschäftsführer der DGUV. "Digitale

Innovation ist gelebte Prävention - und ein wichtiger Schlüssel für

Bürokratieabbau. KI-gestützte Analysen helfen, Risiken früher zu erkennen und

Prävention gezielter umzusetzen. Wenn wir Daten intelligent vernetzen, können

wir Verwaltung vereinfachen, Sicherheit am Arbeitsplatz stärken und die

Wettbewerbsfähigkeit Europas sozial absichern."









Millionen Versicherte sowie Mitglieder der Renten-, Kranken-, Pflege- und

Unfallversicherung profitieren bereits heute von digitalen und KI-gestützten

Anwendungen. Für die Träger der Sozialversicherung in Deutschland ist die

digitale Transformation kein Selbstzweck, sondern eine Chance zur aktiven

Gestaltung.



Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, betont: "Die

Digitalisierung in der Rentenversicherung ist ein Schlüssel für einen einfachen,

effizienten und sicheren Zugang für unsere Versicherten. Digitale Verfahren

ermöglichen schnelle und transparente Leistungen und helfen uns, demografische

Herausforderungen zu bewältigen. Dabei verbinden wir technologische Innovation

mit sozialer Verantwortung."



Ob digitale Renteninformationen oder automatisierte Unfallmeldungen - diese

Beispiele zeigen, wie die Digitalisierung den Alltag von Millionen Menschen

spürbar erleichtert.



Außerdem ist die digitale Vernetzung die Grundlage moderner

Gesundheitsversorgung, erklärt Dr. Martin Krasney, Mitglied des Vorstandes beim

GKV-Spitzenverband. "Elektronische Patientenakten, KI-gestützte Analysen und

interoperable Systeme verbessern Qualität, Sicherheit und Service. Für uns gilt:

Digitalisierung muss Nutzen für die Versorgung und für die Versicherten

schaffen."



Die deutsche Sozialversicherung ist damit nicht nur Garant für Stabilität und

Verlässlichkeit, sondern auch ein Treiber für Modernisierung und Fortschritt in

Deutschland und Europa. Damit sie ihre Rolle als Gestalterin des digitalen

Wandels voll ausfüllen kann, braucht es jedoch vor allem einen weiten Seite 1 von 2 Seite 2 ►





Digitalisierung als Chance - nicht als ZwangMillionen Versicherte sowie Mitglieder der Renten-, Kranken-, Pflege- undUnfallversicherung profitieren bereits heute von digitalen und KI-gestütztenAnwendungen. Für die Träger der Sozialversicherung in Deutschland ist diedigitale Transformation kein Selbstzweck, sondern eine Chance zur aktivenGestaltung.Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, betont: "DieDigitalisierung in der Rentenversicherung ist ein Schlüssel für einen einfachen,effizienten und sicheren Zugang für unsere Versicherten. Digitale Verfahrenermöglichen schnelle und transparente Leistungen und helfen uns, demografischeHerausforderungen zu bewältigen. Dabei verbinden wir technologische Innovationmit sozialer Verantwortung."Ob digitale Renteninformationen oder automatisierte Unfallmeldungen - dieseBeispiele zeigen, wie die Digitalisierung den Alltag von Millionen Menschenspürbar erleichtert.Außerdem ist die digitale Vernetzung die Grundlage modernerGesundheitsversorgung, erklärt Dr. Martin Krasney, Mitglied des Vorstandes beimGKV-Spitzenverband. "Elektronische Patientenakten, KI-gestützte Analysen undinteroperable Systeme verbessern Qualität, Sicherheit und Service. Für uns gilt:Digitalisierung muss Nutzen für die Versorgung und für die Versichertenschaffen."Die deutsche Sozialversicherung ist damit nicht nur Garant für Stabilität undVerlässlichkeit, sondern auch ein Treiber für Modernisierung und Fortschritt inDeutschland und Europa. Damit sie ihre Rolle als Gestalterin des digitalenWandels voll ausfüllen kann, braucht es jedoch vor allem einen weiten