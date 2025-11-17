    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Sozialversicherung legt Digital-Positionspapier vor / "Europa braucht praxisnahe Regeln für eine zukunftsfähige Verwaltung"

    Berlin (ots) - Kritisch, digital, souverän - Mit diesem Selbstverständnis
    treiben die Träger der Deutschen Sozialversicherung den digitalen Wandel in
    Europa aktiv voran. In einem gemeinsam veröffentlichten Positionspapier
    bekräftigen die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), die Deutsche
    Rentenversicherung Bund (DRV) und der GKV-Spitzenverband jeweils ihren Anspruch,
    Digitalisierung verantwortungsvoll zu gestalten, und fordern klare politische
    und rechtliche Rahmenbedingungen auf europäischer und nationaler Ebene.

    "Die Sozialversicherung ist längst ein Motor der Digitalisierung in Europa",
    betont Dr. Stephan Fasshauer, Hauptgeschäftsführer der DGUV. "Digitale
    Innovation ist gelebte Prävention - und ein wichtiger Schlüssel für
    Bürokratieabbau. KI-gestützte Analysen helfen, Risiken früher zu erkennen und
    Prävention gezielter umzusetzen. Wenn wir Daten intelligent vernetzen, können
    wir Verwaltung vereinfachen, Sicherheit am Arbeitsplatz stärken und die
    Wettbewerbsfähigkeit Europas sozial absichern."

    Digitalisierung als Chance - nicht als Zwang

    Millionen Versicherte sowie Mitglieder der Renten-, Kranken-, Pflege- und
    Unfallversicherung profitieren bereits heute von digitalen und KI-gestützten
    Anwendungen. Für die Träger der Sozialversicherung in Deutschland ist die
    digitale Transformation kein Selbstzweck, sondern eine Chance zur aktiven
    Gestaltung.

    Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund, betont: "Die
    Digitalisierung in der Rentenversicherung ist ein Schlüssel für einen einfachen,
    effizienten und sicheren Zugang für unsere Versicherten. Digitale Verfahren
    ermöglichen schnelle und transparente Leistungen und helfen uns, demografische
    Herausforderungen zu bewältigen. Dabei verbinden wir technologische Innovation
    mit sozialer Verantwortung."

    Ob digitale Renteninformationen oder automatisierte Unfallmeldungen - diese
    Beispiele zeigen, wie die Digitalisierung den Alltag von Millionen Menschen
    spürbar erleichtert.

    Außerdem ist die digitale Vernetzung die Grundlage moderner
    Gesundheitsversorgung, erklärt Dr. Martin Krasney, Mitglied des Vorstandes beim
    GKV-Spitzenverband. "Elektronische Patientenakten, KI-gestützte Analysen und
    interoperable Systeme verbessern Qualität, Sicherheit und Service. Für uns gilt:
    Digitalisierung muss Nutzen für die Versorgung und für die Versicherten
    schaffen."

    Die deutsche Sozialversicherung ist damit nicht nur Garant für Stabilität und
    Verlässlichkeit, sondern auch ein Treiber für Modernisierung und Fortschritt in
    Deutschland und Europa. Damit sie ihre Rolle als Gestalterin des digitalen
    Wandels voll ausfüllen kann, braucht es jedoch vor allem einen weiten
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Sozialversicherung legt Digital-Positionspapier vor / "Europa braucht praxisnahe Regeln für eine zukunftsfähige Verwaltung" Kritisch, digital, souverän - Mit diesem Selbstverständnis treiben die Träger der Deutschen Sozialversicherung den digitalen Wandel in Europa aktiv voran. In einem gemeinsam veröffentlichten Positionspapier bekräftigen die Deutsche Gesetzliche …