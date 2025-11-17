Seit Börsengang 200% im Plus – und noch immer großes Wachstumspotenzial!

Die Tetra Paks des in New York ansässigen Unternehmens, Vita Coco, sind Marktführer im Bereich Kokoswasser und dominieren den US-Markt mit einem Marktanteil von 44 Prozent. Die Aktie von Vita Coco ist seit dem Börsengang im Oktober 2021 über 200 Prozent im Plus und von 12,65 auf 37,96 Euro gestiegen.

Kokoswasser macht heute 1,2 Milliarden US-Dollar des auf 300 Milliarden US-Dollar geschätzten US-amerikanischen Marktes für Erfrischungsgetränke aus und bietet den Verbrauchern ein Getränk ohne Zuckerzusatz und laut Aussagen von Mike Kirban, CEO von Vita Coco , mit "3,5-mal so vielen Elektrolyten wie ein führendes Sportgetränk".

Die Aktie von Coca-Cola stieg beispielsweise im gleichen Zeitraum lediglich um 30 Prozent. Dies lässt auch auf die sich drastisch veränderten Verbraucherpräferenzen schließen: Zu Coca-Colas Glanzzeiten war die Kultmarke für viele Menschen der Geschmacksliebling. Doch mittlerweile sind viele gesundheitsbewusster geworden und bevorzugen Getränke wie eben das Kokoswasser von Vita Coco.

Die Entstehungsgeschichte des 2003 gegründeten Unternehmens ist einzigartig: Die Gründer Michael Kirban und Ira Liran haben in einer New Yorker Bar zwei Brasilianerinnen kennengelernt und gefragt, was sie in den USA an ihrer Heimat am meisten vermissen. Die Antwort lautete 'Kokoswasser'. Daraufhin gründeten die beiden mit Vita Coco eben solch ein Unternehmen.

Mittlerweile betreibt Vita Coco 17 Kokoswasserfabriken in sieben Ländern, die von den 2025 beschlossenen US-Zollregelungen betroffen sind: Philippinen, Indonesien, Malaysia, Thailand, Sri Lanka, Brasilien und Vietnam. Brasilien ist mit 50 Prozent am stärksten von Zöllen betroffen, die Philippinen mit 19 Prozent am niedrigsten. Nachdem diese Zölle im Juli beziehungsweise April bekannt gegeben wurden, passte das Unternehmen seine Lieferkette umgehend an, um die Auswirkungen abzumildern.

So belieferte es den US-amerikanischen Markt mit Kokoswasser von den Philippinen und den europäischen Markt mit Kokoswasser aus Brasilien. Durch den Einsatz dieser Strategie erreichte Vita Coco einen durchschnittlichen Zollsatz von rund 23 Prozent für in die USA exportiertes Kokoswasser. Kirban gibt sich mit der Marktführerschaft in den USA nicht zufrieden. "Wir konzentrieren uns darauf, unser internationales Geschäft auszubauen", sagte er gegenüber Barron’s . "Wir sind in Großbritannien stark vertreten, bauen unser Geschäft in Deutschland aus und planen, in den nächsten fünf Jahren in neue Länder zu expandieren."

Aktuelle Daten untermauern diese Ambitionen. Der internationale Umsatz des Unternehmens stieg im letzten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 48 Prozent, während das Wachstum in Amerika mit 35 Prozent weiterhin beachtlich ist. Der Umsatz mit Eigenmarken legte international um 70 Prozent zu, während er in den USA um 13 Prozent zurückging. Der Absatz von Vita Coco Kokoswasser stieg in Großbritannien um 32 Prozent und in Deutschland in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 um mehr als 200 Prozent.

Bei einem Umsatzwachstum von durchschnittlich 12,5 Prozent pro Jahr über fünf Jahre und einem freien Cashflow von 15 Prozent erzielte Vita Coco im dritten Quartal ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 32,4 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Analystenschätzungen um 33 Prozent.

Die langfristige Strategie des Unternehmens umfasst neben Getränken auf Kokosnussbasis auch PWR LIFT, ein proteinhaltiges Getränk, sowie Ever & Ever-Wasser in Aluminiumdosen. Vita Coco Treats, eingeführt im April 2024, trug im dritten Quartal maßgeblich zum Wachstum der Kategorie "Sonstige" um 182 Prozent bei. Der Gesamtumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 37 Prozent.

Aufgrund der aktuellen Entwicklung hat das Management beschlossen, die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 580 bis 595 Millionen US-Dollar anzuheben, erklärte Finanzvorstand Corey Baker im Rahmen einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des dritten Quartals.

Die erhöhten Prognosen erfolgen trotz der Preiserhöhungen von Vita Coco zur Reduzierung des Zollrisikos. In Verbindung mit niedrigeren Frachtkosten dürfte diese Preissetzungsmacht dem Unternehmen ermöglichen, potenzieller Konkurrenz standzuhalten.

Dennoch sieht sich Vita Coco zahlreichen Risiken ausgesetzt, darunter dem Wettbewerb durch Getränkeriesen wie Coca-Cola, Keurig Dr Pepper und PepsiCo sowie der ständigen Gefahr, dass Verbraucher ihre Markentreue, ihren Geschmack oder – schlimmer noch – beides ändern. Es gibt keine Garantie dafür, dass das Unternehmen erhebliche Zollerhöhungen verkraften wird. Schließlich könnte der Klimawandel die Kokosnussversorgung, den Zugang zu Anbauflächen und die Transportwege massiv beeinträchtigen.

Vita Coco, praktisch schuldenfrei und mit liquiden Mitteln in Höhe von rund 204 Millionen US-Dollar zum Ende des dritten Quartals ausgestattet, hat in den vergangenen 21 Monaten moderate Aktienrückkäufe durchgeführt und 22 Millionen US-Dollar an die Aktionäre zurückgeführt, was etwa 39 Cent pro Aktie entspricht. Dies ergab eine moderate Rendite von 1,3 Prozent für die Anleger, wobei im Rahmen der aktuellen Rückkaufgenehmigung noch etwa 42 Millionen US-Dollar zur Verfügung stehen.



Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

Die The Vita Coco Company Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,78 % und einem Kurs von 38,39EUR auf Tradegate (17. November 2025, 09:06 Uhr) gehandelt.