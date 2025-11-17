    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNagarro AktievorwärtsNachrichten zu Nagarro

    ANALYSE-FLASH

    Warburg Research hebt Ziel für Nagarro auf 95 Euro - 'Buy'

    • Warburg Research hebt Kursziel für Nagarro auf 95 Euro.
    • Einstufung bleibt bei "Buy" aufgrund solider Q3-Zahlen.
    • Wechselkursbelastungen wurden durch Geschäftsentwicklung ausgeglichen.
    HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Nagarro von 90 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die solide Geschäftsentwicklung im dritten Quartal habe Wechselkursbelastungen ausgeglichen, schrieb Fabio Hölscher in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob zudem die mittelfristigen Geschäftsperspektiven hervor./mis/rob/gl

    Nagarro

    +8,75 %
    +45,68 %
    +34,94 %
    +22,96 %
    -31,14 %
    -44,43 %
    +213,75 %
    ISIN:DE000A3H2200WKN:A3H220

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nagarro Aktie

    Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,12 % und einem Kurs von 65,85 auf Tradegate (17. November 2025, 13:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um +45,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +34,94 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nagarro bezifferte sich zuletzt auf 865,13 Mio..

    Nagarro zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +21,12 %/+51,39 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Warburg Research
    Kursziel: 95 Euro


    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die positiven Quartalszahlen, den Aktienrückkauf und die Einziehung eigener Aktien bei Nagarro, was die fundamentale Bewertung verbessert. Gleichzeitig wird die Kursentwicklung durch externe Markttrends, insbesondere im KI-Sektor, beeinflusst. Die Stimmung ist gemischt: Während einige die Zahlen und Maßnahmen als Zeichen für eine Erholung sehen, kritisieren andere die Kommunikation und die Bewertung im Kontext der allgemeinen Sektorprobleme.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Nagarro eingestellt.

    dpa-AFX
