Warburg Research hebt Ziel für Nagarro auf 95 Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nagarro Aktie

Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,12 % und einem Kurs von 65,85 auf Tradegate (17. November 2025, 13:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um +45,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +34,94 %.

Die Marktkapitalisierung von Nagarro bezifferte sich zuletzt auf 865,13 Mio..

Nagarro zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +21,12 %/+51,39 % bedeutet.