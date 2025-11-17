ANALYSE-FLASH
Warburg Research hebt Ziel für Nagarro auf 95 Euro - 'Buy'
- Warburg Research hebt Kursziel für Nagarro auf 95 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Buy" aufgrund solider Q3-Zahlen.
- Wechselkursbelastungen wurden durch Geschäftsentwicklung ausgeglichen.
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Nagarro von 90 auf 95 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die solide Geschäftsentwicklung im dritten Quartal habe Wechselkursbelastungen ausgeglichen, schrieb Fabio Hölscher in einer am Montag vorliegenden Studie. Er hob zudem die mittelfristigen Geschäftsperspektiven hervor./mis/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Nagarro Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +14,12 % und einem Kurs von 65,85 auf Tradegate (17. November 2025, 13:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nagarro Aktie um +45,68 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +34,94 %.
Die Marktkapitalisierung von Nagarro bezifferte sich zuletzt auf 865,13 Mio..
Nagarro zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7100 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 86,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 76,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +21,12 %/+51,39 % bedeutet.
Analyst: Warburg Research
Kursziel: 95 Euro
KPMG schreibt im Bestätigungsvermerk, dass man den Konzernabschluss der Nagarro SE und ihrer Tochtergesellschaften geprüft hat und keine Einwendungen vorzubringen hat. Mir reicht das so.