    BARCLAYS stuft VODAFONE auf 'Equal Weight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Vodafone von 85 auf 100 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Briten hätten solide Halbjahreszahlen vorgelegt und die Jahresziele an das obere Ende der Spanne verlagert, schrieb Maurice Patrick am Freitagnachmittag in seinem Resümee. Er hob seine Schätzungen an. Das deutsche Privatkundengeschäft bleibe allerdings für alle Anbieter mau./ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.11.2025 / 14:32 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 04:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 1,061EUR auf Tradegate (17. November 2025, 13:03 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Maurice Patrick
    Analysiertes Unternehmen: VODAFONE
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 1
    Kursziel alt: 0,85
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: 12m


