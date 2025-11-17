    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens Energy AktievorwärtsNachrichten zu Siemens Energy
    269 Aufrufe 269 0 Kommentare 0 Kommentare

    BARCLAYS stuft Siemens Energy auf 'Equal Weight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 66 auf 77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Mit den neuen Zielen für 2028 hätten die Münchner nun ihr wahres Gesicht gezeigt, schrieb Vladimir Sergievskiy in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar. Weitere Aufstockungen dürften allenfalls marginal ausfallen. Die Aktie preise die aktuelle, einmalige Sonderkonjunktur für Siemens Energy bis in die Unendlichkeit ein, gab er zu bedenken./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 02:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 02:35 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 111,8EUR auf Tradegate (17. November 2025, 13:10 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Vladimir Sergievskiy
    Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 77
    Kursziel alt: 66
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 77,00, was einem Rückgang von -32,60% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BARCLAYS stuft Siemens Energy auf 'Equal Weight' Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 66 auf 77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Mit den neuen Zielen für 2028 hätten die Münchner nun ihr wahres Gesicht gezeigt, schrieb …