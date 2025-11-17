BARCLAYS stuft Siemens Energy auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Siemens Energy von 66 auf 77 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Mit den neuen Zielen für 2028 hätten die Münchner nun ihr wahres Gesicht gezeigt, schrieb Vladimir Sergievskiy in seinem am Montag veröffentlichten Kommentar. Weitere Aufstockungen dürften allenfalls marginal ausfallen. Die Aktie preise die aktuelle, einmalige Sonderkonjunktur für Siemens Energy bis in die Unendlichkeit ein, gab er zu bedenken./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 02:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 02:35 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Energy Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,18 % und einem Kurs von 111,8EUR auf Tradegate (17. November 2025, 13:10 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Vladimir Sergievskiy

Analysiertes Unternehmen: Siemens Energy

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 77

Kursziel alt: 66

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



