RBC belässt Totalenergies auf 'Outperform' - Ziel 70 Euro
- RBC stuft Totalenergies auf "Outperform" ein.
- Kursziel für Totalenergies liegt bei 70 Euro.
- Kauf von 50% an EPH senkt Wachstumsrisiken.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Biraj Borkhataria verweist in einer am Montag vorliegenden Studie auf den Kauf einer 50-Prozent-Beteiligung an einem Portfolio von Anlagen zur flexiblen Energieerzeugung von EPH. Damit senkte der Ölkonzern die Risiken mit Blick auf seine Wachstumspläne für die Energieerzeugung./rob/mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:56 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:56 / EST
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 56,54 auf Tradegate (17. November 2025, 13:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um +3,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,31 %.
Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 124,80 Mrd..
TotalEnergies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9513. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0500 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -0,60 %/+24,25 % bedeutet.
Kursziel: 70 Euro
Das denkt die wallstreetONLINE Community über TotalEnergies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Auch DER AKTIONÄR sieht für die Aktien von TotalEnergies noch Luft nach oben. Der französische Energieriese ist stark und breit aufgestellt, verfügt über eine solide Bilanz und eine gute Kostenstruktur. Zudem ist die Aktie sehr günstig bewertet und bleibt damit weiterhin attraktiv. Indes hat sich die Dividendenperle (aktuelle Rendite: 6,0 Prozent) in einem anhaltend schwierigen Marktumfeld zuletzt relativ stabil entwickelt. TotalEnergies bleibt ein Kauf, der Stoppkurs kann weiterhin bei 41,00 Euro belassen werden.
