RBC belässt Totalenergies auf 'Outperform' - Ziel 70 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TotalEnergies Aktie

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 56,54 auf Tradegate (17. November 2025, 13:20 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um +3,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,31 %.

Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 124,80 Mrd..

TotalEnergies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9513. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0500 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -0,60 %/+24,25 % bedeutet.