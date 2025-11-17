    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTotalEnergies AktievorwärtsNachrichten zu TotalEnergies

    ANALYSE-FLASH

    RBC belässt Totalenergies auf 'Outperform' - Ziel 70 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC stuft Totalenergies auf "Outperform" ein.
    • Kursziel für Totalenergies liegt bei 70 Euro.
    • Kauf von 50% an EPH senkt Wachstumsrisiken.
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt Totalenergies auf 'Outperform' - Ziel 70 Euro
    Foto: Michel Spingler - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Biraj Borkhataria verweist in einer am Montag vorliegenden Studie auf den Kauf einer 50-Prozent-Beteiligung an einem Portfolio von Anlagen zur flexiblen Energieerzeugung von EPH. Damit senkte der Ölkonzern die Risiken mit Blick auf seine Wachstumspläne für die Energieerzeugung./rob/mis/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:56 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2025 / 03:56 / EST

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    TotalEnergies

    ISIN:FR0000120271WKN:850727

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TotalEnergies Aktie

    Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 56,54 auf Tradegate (17. November 2025, 13:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um +3,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,31 %.

    Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 124,80 Mrd..

    TotalEnergies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,9513. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 62,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von -0,60 %/+24,25 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 70 Euro

    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
